Obrovský požiar! Na Semilsku zhorel priemyselný areál, predbežné škody sú 300 miliónov korún

HORKA PRI STAREJ PAKE - Priemyselný areál s kovovýrobou zhorel dnes v Horkách pri Starej Pake na Semilsku. Predbežnú škodu po rozsiahlom požiari odhadli hasiči na 300 miliónov korún. Nikto sa nezranil. Uchránené sú hodnoty zhruba za 25 miliónov korún, povedala ČTK zastupujúca hovorkyňa Hasičského záchranného zboru Libereckého kraja Eva Masná. O 20.00 h vyhlásil veliteľ zásahu lokalizáciu, oheň dostali hasiči pod kontrolu a ďalej sa nešíri. Zásah však potrvá ešte dlho.
Požiar priemyselnej haly pri železničnej trati bol na operačné stredisko hasičov nahlásený okolo 16:30. Horieť začala strecha výrobnej haly, pri príchode hasičov už šľahali plamene strechou von. Strecha haly sa prepadla, hasiči preto zasahujú z výškovej techniky. Poškodená je tiež susedná administratívna budova, odkiaľ hasiči vynášali dôležité dokumenty a ďalšie veci.
Zranený nikto nebol, zhruba dve desiatky zamestnancov sa z haly evakuovali ešte pred príchodom hasičov. "Plamenné horenie už neprebieha a dohášajú sa hlavne skryté ohniská, zásah ale bude na dlho," doplnila večer po 20.00 h Masná. Požiar podľa patrí k najväčším v Libereckom kraji za posledných niekoľko rokov.
Pre požiar Správa železníc dočasne zastavila prevádzku vlakov v úseku Horka pri Starej Pake - Mostek, neskôr ho obnovila s obmedzením rýchlosti okolo miesta zásahu. K ohňu sa zišli dve desiatky profesionálnych i dobrovoľných jednotiek z Libereckého a susedného Kráľovského kraja. "Máme tu výškovú techniku aj drony, ktoré nám monitorujú požiarisko. Miesto je rozčlenené na päť úsekov, tri sú pre hasebný zásah, jeden je pre čerpanie vody. Piaty úsek je lúka, tá už je ale uhasená, mohla tak byť obnovená premávka na priľahlej železničnej trati, avšak so zníženou rýchlosťou, "opísala hovorkyňa hasičov.