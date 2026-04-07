Unikol ďalší ŠOKUJÚCI odposluch: Orbán ponúkol Putinovi AKÚKOĽVEK pomoc! Prirovnal sa k myši a levovi

BUDAPEŠŤ - Maďarský premiér Viktor Orbán mal v telefonáte s Vladimirom Putinom ponúknuť pomoc „v každej veci“. Vyplýva to z prepisu, ktorý analyzoval Bloomberg.
Odposluch odhalil obsah rozhovoru
Nové informácie z diplomatických zdrojov opäť rozvírili diskusiu o vzťahoch medzi Budapešťou a Moskvou. Podľa agentúry Reuters, ktorá cituje zistenia portálu Bloomberg, mal maďarský premiér Viktor Orbán v telefonickom rozhovore s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ponúknuť rozsiahlu podporu.
Rozhovor medzi Orbánom a Putinom sa konal v čase, keď americký prezident Donald Trump súhlasil s usporiadaním druhého summitu o vojne na Ukrajine v maďarskom hlavnom meste. V telefonáte Orbán nazval Putina priateľom a pripomenul, že ich úzke vzťahy siahajú až k stretnutiu v Petrohrade v roku 2009. „Ale včera naše priateľstvo dosiahlo takú vysokú úroveň, že môžem pomôcť akýmkoľvek spôsobom – v našich maďarských obrázkových knihách je príbeh, v ktorom myš pomáha levovi,“ povedal Putinovi podľa prepisu. „Som pripravený pomôcť okamžite... v akejkoľvek veci, v ktorej môžem byť nápomocný, som vám k dispozícii,“ vyhlásil podľa Bloomberg News.
Putin Orbánovi odpovedal, že si veľmi cení ich vzťahy a zdôraznil, že Maďarsko by bolo „snáď jedinou európskou krajinou, ktorá je prijateľným miestom“ pre možné stretnutie s Trumpom, píše Bloomberg News. Putin tiež povedal, že oceňuje premiérov „nezávislý a flexibilný“ postoj k ukrajinskej kríze.
Maďarsko v tom čase tvrdilo, že zabezpečí, aby Putin mohol vstúpiť na jeho územie na summit s americkým prezidentom. Na ruského lídra je vydaný zatykač Medzinárodného trestného súdu (ICC) pre podozrenie z vojnových zločinov, konkrétne nezákonného deportovania a presunu detí z Ukrajiny do Ruska. Preto môže byť zadržaný v krajinách, ktoré uznávajú jurisdikciu ICC.
Reuters: tvrdenia nie sú nezávisle overené
Agentúra Reuters upozorňuje, že tieto informácie nebolo možné nezávisle potvrdiť a vychádzajú zo spravodajských materiálov, ktoré analyzoval Bloomberg. Práve spôsob, akým sa tieto zistenia dostali na verejnosť, vyvoláva otázky o ich pôvode aj presnosti.
Hovorca maďarskej vlády bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár a zverejnenie prepisu telefonátu zo 17. októbra medzi oboma lídrami. Kremeľ sa k záležitosti bezprostredne nevyjadril.
Orbán je pri moci od roku 2010 a 12. apríla ho čakajú parlamentné voľby, v ktorých bude náročné dosiahnuť opätovné zvolenie. Premiér si napriek vojne na Ukrajine udržiava dobré vzťahy s Putinom a zachováva závislosť Maďarska od ruskej ropy a plynu. V reakcii na nedávny spor s Kyjevom ohľadom poškodeného ropovodu Družba zablokoval pôžičku Európskej únie pre Ukrajinu.
Citlivý kontext vzťahov s Ruskom
Vyjadrenia prichádzajú v čase, keď sú kontakty medzi európskymi lídrami a Moskvou pod drobnohľadom. Viacerí predstavitelia Európskej únie označujú politiku Viktora Orbána za proruskú a kritizujú aj kroky jeho ministra zahraničných vecí.
Najnovšie odhalenia tak môžu ešte viac prehĺbiť diskusiu o smerovaní maďarskej zahraničnej politiky.