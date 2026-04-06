Posádka Artemis II sa dostala REKORDNE ďaleko od Zeme, TOTO sa stane počas noci! Poznáme celý harmonogram misie

Na tejto fotografii, ktorú poskytla NASA, je Mesiac vidieť cez okno kozmickej lode Orion; fotografiu zhotovil posádka misie Artemis II v pondelok na konci piateho dňa cesty na Mesiac. (Zdroj: TASR/NASA via AP)
HOUSTON- Astronauti s kozmickou loďou Orion dnes vstúpili do takzvanej sféry lunárneho vplyvu, kde je väčší gravitačný vplyv Mesiaca ako Zem. Na svojom blogu to oznámil Národný úrad pre letectvo a vesmír ( NASA ). Trojica Američanov a Kanaďan na palube Orionu pri misii Artemis II oblietajú Mesiac, čím overujú techniku ​​pre neskoršie pristátie ľudskej posádky na lunárnom povrchu. To je teraz plánované na rok 2028.

Podľa zverejneného letového harmonogramu sa posádka Orionu dostala do lunárnej sféry o 06:41 SELČ, a to vo vzdialenosti 66, 099 kilometrov od Mesiaca. Dnes krátko pred 20:00 astronauti pokorili rekord, kedy sa ocitnú ďalej od Zeme ako ktokoľvek v histórii pilotovanej kozmonautiky. Prekonali tak hranicu 400,171 kilometrov od Zeme, kam sa dostala posádka misie Apollo 13 z roku 1970.

Pri návrate využijú gravitáciu Mesiaca 

V lunárnej sféry vplyvu gravitácia Mesiaca pôsobí na kozmickú loď Orion silnejšie ako gravitácia Zeme. Cieľom je vykonať prelet okolo Mesiaca po tzv. dráhe voľného návratu. Kozmická loď Orion nevstúpi na obežnú dráhu Mesiaca, ale preletí nad jeho odvrátenou stranou vo výške asi 7 500 kilometrov a vplyvom gravitácie sa vydá na spiatočnú cestu.

Nočný harmonogram misie 

00:47 (utorok) - Loď sa schová za odvrátenú stranu Mesiaca. Zhruba 40 minút nebude žiadny kontakt so Zemou.

01:02 - Najväčšie priblíženie k Mesiacu. Orion preletí asi 6 500 km nad jeho povrchom. 

01:07 - Loď Orion sa ocitne v maximálnej vzdialenosti od Zeme: 406 773 km od našej planéty. Najďalej, kam sa kedy človek dostal.

02:35 - Zatmenie Slnka videné z vesmíru! Slnko zmizne za Mesiacom na takmer hodinu.

 
 

Astronauti misie Artemis II, ktorú tvoria Američania Reid Wiseman, Christina Kochová a Victor Glover a Kanaďan Jeremy Hansen, sa pohybujú po rovnakej osmičkovej dráhe ako ich kolegovia z Apolla 13. Najväčšiu vzdialenosť od našej planéty dosiahnu v noci na utorok SELČ. Podľa doterajších prepočtov by sa mali od Zeme vzdialiť na 406, 773 kilometrov. Misia Artemis II odštartovala minulý štvrtok po polnoci SELČ. Pristátie späť na Zem je plánované na sobotu SELČ.

