Historický okamih z misie Artemis II! Prvá FOTO z odvrátenej strany Mesiaca: Záber miznúcej Zeme vyráža dych

HOUSTON - Ľudia sa po prvý raz v histórii pozreli na celú odvrátenú stranu Mesiaca vlastnými očami – a prvé zábery už prichádzajú na Zem. Najsilnejší z nich, zverejnený v utorok ráno Bielym domom, zachytáva okamih, ktorý doteraz nikto nevidel: „Earthset“ – miznutie Zeme za mesačným horizontom.
Fotografia vznikla počas najnapätejšie očakávaného momentu misie Artemis II, keď štyria astronauti v pondelok obleteli Mesiac a z okien kozmickej lode Orion dokumentovali jeho nehostinný povrch. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Kanaďan Jeremy Hansen tak priniesli nový pohľad na svet, ktorý ľudstvo pozná len z diaľky, informovala televízna stanica NBC News.
Záber Earthsetu je priamou poctou ikonickej fotografii „Earthrise“ z misie Apollo 8 v roku 1968. Kým vtedy Zem vychádzala spoza mesačného horizontu, tentoraz sa strácala. Astronauti sledovali, ako sa modrá planéta pomaly ponára za sivý okraj Mesiaca – pohľad, ktorý doteraz nebol možný.
Posádka sa stala prvou, ktorá videla celú odvrátenú stranu Mesiaca. Ani astronauti Apolla nemali také podmienky a trajektóriu, aby ju mohli pozorovať v plnom rozsahu.
Popri Earthsete zverejnil Biely dom aj ďalší unikátny záber: snímku zatmenia Slnka z vesmíru, ktorú astronauti zachytili počas večerného preletu. Na fotografii vidno tmavý Mesiac obklopený žiarivou slnečnou koronou – prvýkrát v dejinách ľudia sledovali zatmenie z mesačnej orbity.
Počas sedemhodinového preletu posádka detailne fotografovala krátery, lávové planiny a ostré prechody medzi svetlom a tieňom. Victor Glover bol fascinovaný najmä terminátorom – hranicou medzi dňom a nocou. „Je v tom toľko mágie – ostrovy svetla, údolia ako čierne diery. Je to vizuálne ohromujúce,“ hlásil do riadiaceho strediska.
Christina Koch dodala, že pohľad na Mesiac mení aj pohľad na Zem. „Keď porovnáte ten pustý svet s naším domovom, uvedomíte si, aký zázrak je Zem. Všetko, čo potrebujeme, nám poskytuje ona,“ uviedla.
Vedecký poklad pre budúce misie
Astronauti hlásili farby, odtiene a jas nových kráterov, pravdepodobne vytvorených nedávnymi dopadmi meteoritov. Tieto pozorovania môžu pomôcť vedcom lepšie pochopiť vývoj Mesiaca aj celého slnečného systému. NASA zároveň potvrdila, že posádka prekonala nový rekord: dostala sa 252 756 míľ od Zeme, čo je o viac ako 4 100 míľ ďalej než Apollo 13 počas dramatického návratu v roku 1970.
Všetky fotografie budú zverejnené po návrate posádky, keď sa podarí stiahnuť a spracovať kompletné dáta. Wiseman, Glover, Koch a Hansen sú už na spiatočnej dráhe. V piatok majú vstúpiť do atmosféry a pristáť v Tichom oceáne neďaleko San Diega.