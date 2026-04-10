Najkritickejšia fáza misie je TU: Astronauti zažijú pri návrate z Mesiaca brutálne preťaženie, svet tŕpne!

WASHINGTON - Štyroch astronautov misie Artemis 2, ktorí s kozmickou loďou Orion preleteli okolo Mesiaca, čaká v piatok podvečer pacifického času návrat na Zem. Informuje o tom agentúra DPA.
Pristátie posádky Orionu v Pacifiku
V rámci zložitého manévru má posádka – zložená z amerických astronautov Victora Glovera, Christiny Kochovej a Reida Wisemana, ako aj Kanaďana Jeremyho Hansena – pristáť v Tichom oceáne neďaleko San Diega v piatok približne o 17.07 h miestneho času (v sobotu o 02.07 h SELČ).
Kritický návrat do atmosféry
Očakáva sa, že ich kapsula dosiahne rýchlosť až 38.400 kilometrov za hodinu, čo vystaví astronautov extrémnej fyzickej záťaži. Loď Orion bude pri vstupe do zemskej atmosféry vystavená vysokej teplote, pričom astronautov bude chrániť špeciálny tepelný štít. Komunikácia s riadiacim strediskom misie bude prerušená približne na šesť minút. Kapsulu majú spomaliť padáky, kým dopadne do Tichého oceánu.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že najnovšie predpovede počasia a konečné snímky exteriéru Orionu vyzerajú priaznivo.
Minulý týždeň superťažká raketa Space Launch System (SLS) vyniesla kozmickú loď Orion z mysu Canaveral v americkom štáte Florida na obežnú dráhu Zeme, odkiaľ sa neskôr vydala k Mesiacu. Štyria astronauti sa tak stali vôbec prvými ľuďmi, ktorým sa po vyše 50 rokoch podarilo dostať do jeho blízkosti. Počas svojej cesty, pri ktorej sledovali aj odvrátenú stranu jedinej prirodzenej družice Zeme, boli vo vesmíre ďalej než ktokoľvek pred nimi.
Pristátie lode Orion patrí medzi najkritickejšie fázy misie, uviedol Kapuš
Návrat kozmickej lode Orion do atmosféry a pristátie patrí medzi najkritickejšie fázy celej misie Artemis 2. Skonštatoval to predseda Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA) Jakub Kapuš v súvislosti s návratom lode späť k Zemi po oblete Mesiaca. Pristáť by mala v piatok pacifického času (v noci z piatka na sobotu SELČ) v Tichom oceáne.
„Krátko po oddelení servisného modulu vstúpi loď do atmosféry Zeme rýchlosťou takmer 40.000 kilometrov za hodinu a začne brzdiť, čím vznikne veľké teplo. Ochranný štít musí odolať teplotám až takmer 3000 stupňov Celzia,“ priblížil Kapuš. Podotkol, že pri predošlej misii Artemis I sa práve ukázali niektoré problémy a nedostatky tepelného štítu a americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) preto prijal úpravy pre Artemis II vrátane zmien návratovej trajektórie. „Následne sa otvoria padáky, ktoré loď spomalia na bezpečnú rýchlosť pred dosadnutím na hladinu Tichého oceánu,“ doplnil.
Ako uviedol, kozmická loď Orion je navrhnutá na pristátie do oceánu a aj návratové lode programu Apollo pristávali rovnako do vody. „Pristátie na vode je vhodný spôsob dosadnutia, pretože voda tlmí záverečný náraz. Americká NASA a námorníctvo majú na mieste svoje lode, potápačov a záchranné tímy, ktoré dokážu posádku rýchlo a bezpečne vyzdvihnúť,“ vysvetlil.
Kapuš zároveň potvrdil, že cieľom misie Artemis II je všetko potrebné perfektne otestovať, aby mohli ľudia jedného dňa bezpečne pristáť na Mesiaci. Ide podľa neho o úplne nové technológie a každá z miliónov súčiastok musí fungovať spoľahlivo. Počas misie Artemis II inžinieri a vedci v NASA sledujú technický stav kozmickej lode aj všetkých podporných systémov a posádka na palube vykonáva rôzne kontroly a experimenty. Lekári zároveň podľa Kapuša pravidelne sledujú stav jednotlivých členov posádky. Všetky tieto poznatky budú podľa neho využité k tomu, aby ďalšie lety, ktoré už budú mať cieľ pristáť na povrchu Mesiaca, mohli prebehnúť hladko a bez vážnejších problémov.
Aby mohla posádka pristáť na Mesiaci potrebuje pristávací modul a ten ešte v súčasnosti neexistuje. „NASA jeho vývojom poverila dve komerčné spoločnosti - SpaceX a Blue Origin. A tieto moduly sú ešte stále vo vývoji. NASA preto zaradila na rok 2027 misiu Artemis III,“ spomenul Kapuš s tým, že pôjde o prvý ostrý test pristávacieho modulu pre program Artemis v kozme. Avšak zatiaľ len na nízkej orbite Zeme. „Uvidíme, ktorá z týchto dvoch firiem bude úspešnejšia a podarí sa jej pripraviť raketu a pristávací modul ako prvej. Návrat astronautov na povrch Mesiaca je momentálne plánovaný až pre misiu Artemis IV na začiatku roka 2028,“ dodal predseda SOSA.