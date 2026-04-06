Šok z Bieleho domu: Trump odmietol návrh na prímerie s Iránom! Vo vojne naďalej pokračuje

WASHINGTON - Predstaviteľ Bieleho domu v pondelok pre agentúru AFP potvrdil, že Spojené štáty zvažujú dohodu o 45-dňovom prímerí s Iránom. Americký prezident Donald Trump však tento návrh podľa predstaviteľa neschválil a Washington tak vo vojne s Teheránom naďalej pokračuje.
Americké médiá skôr v pondelok informovali, že USA dostali od sprostredkovateľov návrh na uzavretie 45-dňového prímeria vo vojne na Blízkom východe. „Je to jeden z mnohých nápadov a prezident (Trump) ho neschválil. Operácia Epic Fury pokračuje,“ povedal pre AFP predstaviteľ Bieleho domu. Trump sa podľa jeho slov k tomuto konfliktu vyjadrí podrobnejšie na tlačovej konferencii naplánovanej na 19.00 h SELČ.
Agentúra AP s odvolaným sa na svoje dva anonymné zdroje v pondelok informovala, že návrh na prímerie pochádza od egyptských, pakistanských a tureckých mediátorov. Iránskemu ministrovi zahraničných vecí Abbásovi Arákčímu a americkému vyslancovi pre Blízky východ Steveovi Witkoffovi bol údajne zaslaný ešte v nedeľu neskoro večer. Hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bakájí v pondelok uviedol, že Irán sformuloval svoje postoje a požiadavky k najnovším návrhom o prímerí a oznámil ich druhej strane prostredníctvom sprostredkovateľov.