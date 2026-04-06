DESIVÉ ODHALENIE o misii Artemis II, PANIKA len krátko po štarte: TOTO prezradil jeden z členov posádky!

HOUSTON – Nielen vesmírni nadšenci, ale celý svet pozoroval štart vesmírnej misie Artemis II. Štyroch kozmonautov vynesie raketa Orion až k Mesiacu, obletí ho a vráti sa na Zem. Keďže podobná misia sa už dlho neodohrala, vo vzduchu bolo cítiť napätie z možných nepredvídaných problémov. Jeden sa objavil takmer okamžite po štarte.
Raketa Orion vyniesla do vesmíru smerom k Mesiacu štyroch kozmonautov, ktorí svoju púť odštartovali na Myse Canaveral na Floride. Z prvého pohľadu a záberov, ktoré sledoval celý svet, nebolo vôbec poznať, že v kabíne nastali problémy.
Hrozba prerušenia celej misie
Ako informuje britský Mirror, celú posádku vydesilo varovné hlásenie. Jedna z kontroliek upozorňovala na možný únik vzduchu z kabíny. Znamenalo by to nielen nedostatok kyslíka pre všetkých členov posádky, ale aj vystavenie vákuu.
"Zaujme vás to, pretože...V jednej chvíli štartujete motory a mierite k Mesiacu, no o chvíľu si hovoríte, či nebude nutné celú misiu prerušiť, navliecť si skafander a vymyslieť, ako sa čo najrýchlejšie dostať späť domov," hovorí astronaut a člen misie Artemis II, Jeremy Hansen.
Varovanie malo prísť len 20 minút po naštartovaní motorov. Ďalšie kontrolky však potvrdili, že únik vzduchu bol len závadou, pričom nedošlo ani k zmene tlaku v kabíne.
Členmi posádky sú okrem spomínaného Hansena aj ďalší dvaja Američania – Victor Glover a Christina Kochová. Dopĺňa ich Kanaďan Reid Wiseman. Astronauti už prekonali najvzdialenejší bod človeka od Zeme. V roku 1970 sa o to postarala misia Apollo 13, ktorá sa vzdialila na približne 400, 171 kilometrov.