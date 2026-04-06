Orbán skontroloval plynovod, pri ktorom našli BOMBU: Môže to mať vážnejšie DOPADY ako nedostatok ropy!

BUDAPEŠŤ – Práve dnes na veľkonočný pondelok odcestoval maďarský premiér Viktor Orbán do oblasti plynovodu TurkStream k maďarským hraniciam. Cesta bola ovplyvnená včerajšími udalosťami, keď mali v časti plynovodu na srbskej strane objaviť výbušniny.
Bombu mali nájsť srbské úrady. Ihneď po ich vyhlásení zvolal maďarský premiér zasadnutie bezpečnostnej rady krajiny. Situáciu už vo včerajších hodinách označil za extrémne vážnu, pričom dodal, že pri plynovode hliadkuje maďarská armáda. Okrem toho zdôraznil, že tento problém môže priniesť oveľa väčšie problémy ako nedostatok ropy, na ktorý sa teraz všetci sťažujú.
Ohrozenie počas ďalších týždňov
"Najprv všetci hovorili o rope, ale pokiaľ bude zablokovaný plynovod, bude to mať ešte vážnejšie dopady," povedal Orbán počas tlačovej konferencie pri TurkStreame na maďarskej strane hranice. Následne poďakoval srbským úradom, že "zabránili teroristickému útoku na plynovod".
Keď sa novinári pýtali, že podľa expertov mali sabotážnu akciu na svedomí Rusi, Orbán len úsmevne dodal: "Jasné, a sú za tým aj Marťania. Toto je vážna vec, žiadne divadlo. Energetická infraštruktúra bude ohrozená nielen teraz, ale aj počas ďalších týždňov," povedal. Okrem toho dodal, že aj keď Európa čelí nedostatku ropy a teraz zrejme aj zemného plynu, nemalo by to byť témou predvolebnej kampane.
Naďalej bez dôkazov obviňuje Ukrajinu
Vyšetrovanie je v plnej moci srbských úradov. Orbán povedal, že bez faktov nechce nikoho obviňovať, "ale to, čo sa teraz deje, zapadá do sledu udalostí, pričom Ukrajina má schopnosť spraviť niečo podobné".
Srbská strana zároveň zásadne odmieta, že spolupracovala s nejakou treťou stranou, aby zdiskreditovala Ukrajinu spôsobom, že srbská armáda našla ukrajinské bomby a automaticky obvinili Ukrajinu. Označenie na výbušninách ukazuje, že boli vyrobené v USA. Nič to však zatiaľ nedokazuje.