Benátska komisia vyzýva Srbsko, aby upravilo justičnú reformu

BELEHRAD - Nedávne reformy justície v Srbsku boli presadené bez adekvátnej verejnej diskusie. V piatok na to upozornila Benátska komisia, poradný orgán Rady Európy (RE) pre otázky ústavného práva. Zároveň navrhla úpravy niektorých kontroverzných aspektov zákona. Upozornila na to agentúra AFP.

Kontroverzná justičná reforma v Srbsku

Srbský prezident Aleksandar Vučič koncom januára podpísal kontroverznú justičnú reformu napriek varovaniam odborníkov, že oslabia nezávislosť súdnictva. Európska únia označila legislatívu za „krok späť“ na ceste do EÚ. Parlament ju schválil bez verejnej diskusie alebo konzultácií s prokurátormi, sudcami či medzinárodnými orgánmi.

Kritika oslabovania nezávislosti súdov

Kritici tvrdia, že zmeny v zákonoch dávajú predsedom súdov väčšiu moc nad sudcami a odstraňujú mechanizmy, ktoré mali zaručiť nezávislosť prokurátorov. Opozícia poukazuje tiež na to, že zmeny prichádzajú v čase, keď prokurátori vyšetrujú niekoľkých vysokopostavených vládnych činiteľov a predstaviteľov vládnej strany pre podozrenie z korupcie. Proti reforme demonštrovali aj advokáti.

„Zmeny v legislatíve v takýchto dôležitých oblastiach by sa mali pripravovať s náležitým ohľadom na transparentnosť, inkluzívnosť a demokratickú diskusiu,“ uviedla Benátska komisia v stanovisku a vyjadrila ľútosť nad tým, že „tieto zásady neboli náležite dodržané“. Srbským orgánom odporučila, aby príslušné zákony vylepšili. Medzi odporúčaniami je aj to, aby námietky prokurátorov proti rozhodnutiam nadriadených boli opäť v kompetencii rady prokurátorov a nerozhodovala o nich vyššia prokuratúra.

Reakcie vlády a sľuby úprav

Srbské orgány dostali predbežné stanovisko Benátskej komisie ešte minulý týždeň. Predsedníčka srbského parlamentu Ana Brnabičová v reakcii zhodnotila, že zistenia sú „spravodlivé“, zatiaľ čo minister spravodlivosti Nenad Vujič povedal, že Belehrad už predložil svoju odpoveď a chce „čo najskôr začať pracovať na pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch“.

V pondelok pred výborom Európskeho parlamentu pre zahraničné veci svoje obavy v súvislosti so srbskou reformou vyjadrila aj eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. Očakáva, že po stanovisku Benátskej komisie Srbsko zosúladí tieto zákony so štandardmi EÚ.

Súvisiace články

Európska únia sa v
Európska únia sa v mnohých témach vzďaľuje od Spojených štátov, vyhlásil Fico
Zahraničné
Maďarský premiér Viktor Orbán
Umelo vyvolaný strach! Magyar tvrdí, že Orbán mal s Ficom dohodu na fingovaní migračnej krízy pred voľbami
Domáce
Srbi VARUJÚ pred odhalenými
Srbi VARUJÚ pred odhalenými výbušninami na TurkStreame: Cieľom bolo zanechať Maďarsko a SR bez plynu!
Zahraničné
FOTO Maďarský premiér Viktor Orbán
Orbán skontroloval plynovod, pri ktorom našli BOMBU: Môže to mať vážnejšie DOPADY ako nedostatok ropy!
Zahraničné

Miloslav Mečíř po znovuzvolení za prezidenta STZ
Tenis
Štýlové ikony Česko-Slovenska: Sestry Chomistekové, neprehliadnuteľná Zea či Ben Cristovao a ďalší
Feminity TV
Prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) naďalej ostáva Miroslav Kiraľvarga
Hazard na ceste: Polícia obvinila vodiča nákladného vozidla: Nafúkal 2,5 promile
Domáce
Vodiči, pozor: Polícia upozorňuje na obmedzenia na križovatke R1 a Nitra-Kynek počas opráv vozovky
Domáce
Tretí PRIESKUM v rade: Uhrík a Matovič majú problém, Danko opäť klope na dvere parlamentu!
Domáce
Rekonštrukcia najvyťaženejšej cesty v Lučenci: Na Vajanského ulici obmedzenia, denne tade prejde 14 000 áut
Lučenec

Zahraničné

VEĽKÁ KRITIKA Magyara na prezidenta Zelenského: TOTO by som mu neodporúčal, vyzerá to ako VYDIERANIE!
Zahraničné
Ďalšie znepokojivé zistenia v prípade dojčenskej výživy: Rakúski vyšetrovatelia objavili 15 mikrogramov jedu
Zahraničné
Zúčastní sa Putin summitu G20 v Miami? Kremeľ necháva všetko otvorené
Zahraničné
Novým predsedom českých ľudovcov je Grolich: Podľa Pitharta budúci premiér
Zahraničné

Šokujúce priznanie: Herec z Pohotovosti prehajdákal milióny, padol na dno, dostali ho depresie
Zahraniční prominenti
BMD sa hemžilo vnadami: Sklovskej discogule, Mokráňovej skoro vypadli a bradavky Kollárovej ex
Domáci prominenti
Prísne strážené tajomstvo slovenskej herečky (39): Je tehotná... Veď ona čochvíľa rodí!
Domáci prominenti
Známa Češka na svetovej premiére: Zatienila aj slávne celebrity!
Zahraniční prominenti

Zobral si ho na druhý svet: Pozrite sa, čo čínska rodina zakopala spolu so zosnulým milionárom
Zaujímavosti
Úžsný tip na výlet: Toto miesto na pri Rožňave vás ohromí krásou čerešňových kvetov
dromedar.sk
Ľudia zostali v nemom úžase: VIDEO Humanoid v meste naháňal diviaky! Budúcnosť je tu?
Zaujímavosti
Bezpečnostná kamera mu poslala upozornenie: Keď Hunter uvidel, kto mu práve PARKUJE V ZÁHRADE, zostal v nemom úžase!
Zaujímavosti

Chorvátsko ponúka zážitok aj z pohľadu gastronómie: Pozrite, čo všetko sa oplatí vyskúšať
Domáce
Účet v banke tri roky bez poplatku a 150 eur k tomu? Poradíme vám, kde to môžete získať
Domáce
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce

Dočkáme sa leteckej linky z Bratislavy do Prahy? Minister Ráž zvažuje aj jej dotovanie!
Ruská ropa už tečie, čo však čaká motoristov? Analytik varuje, že trh je stále ako na ihlách!
Rusko naspäť medzi elitou? Trump vraj zvažuje pozvanie Putina na summit G20 v jeho golfovom klube v Miami!
Osobné bankroty lámu rekordy: Najviac to schytávajú tridsiatnici, dlhy však dobiehajú aj seniorov!

Hamšík ako Calzonov nástupca pri slovenskej reprezentácii? V hre sú viaceré známe mená
Reprezentácia
Zámok, aký ešte nikdy nevidel: Slovan ustál mega tlak Nitry, Lacka volá po mentálnej očiste
Tipsport liga
Výborná správa pre celý futbalový svet: Bayern Mníchov potešil Neuera i svojich fanúšikov
Bundesliga
Tvrdé slová legendy: Francúzsky kanonier chváli PSG, Realu Madrid nastavuje zrkadlo
Ostatné

TEST: BMW X3 M50i xDrive - dlhý názov pre vašu radosť, váš Bavor!
Klasické testy
Do rýchlostnej cesty v Prešovskom kraji poputujú milióny eur aj tento rok
Doprava
TEST: Renault Austral - stredne veľký frajer s výbornou výbavou a infotainmentom
Klasické testy
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Doprava

Využívate v práci firemné auto? Toto sú povinnosti, ktoré musíte poznať
Pracovné podmienky
Nedeľné večerné úzkosti: Ako skrotiť „Sunday Scaries“ a začať týždeň v pohode
Práca a voľný čas
Checklist: Čo si pripraviť na pohovor, aby ste vyzerali ako profesionál
Pracovný pohovor
Kariérne lekcie z obrazovky: Čo nás o úspechu naučili seriály a filmy?
Motivácia a inšpirácia

Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Kakaová roláda bez múky? Vyskúšajte bezlepkovú roládu s tvarohovým krémom a jahodami!
Koláče a torty
Zabudnite na suché kuracie! Plnené kuracie kapsy posunú váš obed na vyšší level.
Kuracie prsia

Google cez AI Overviews bude čítať obsah Gmail správ. Znie to desivo, no túto funkciu budeš chcieť používať každý deň
Aplikácie a hry
Trump Class: najdrahšia bojová loď histórie za 17 miliárd dolárov dostáva reálne kontúry
Výzbroj a zbrane
Americké námorníctvo spravilo z „hlúpej“ bomby presnú a smrtiacu zbraň: JDAM LR dokáže rýchlo zasiahnuť aj viacero cieľov naraz
Armádne technológie
Google vytiahol veľký tromf pre prácu. Táto AI novinka ti nájde súbory, pripraví dokumenty a urobí poriadok v chaose
Aplikácie a hry

Odvaha byť iný týmto majiteľom nechýba. Vo svojom prerobenom dome nechali na očiach i to, čo by väčšina z nás skryla
Objavili sme pravidlo 2:3 a už vieme, prečo obývačky od dizajnérov vyzerajú tak dobre! Takto ho môžete použiť aj doma
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie

Premena, ktorá vdýchla dušu neútulnému dvoru: Z átria vytvorili zelenú oázu s vodným prvkom a magnóliou
Okrasná záhrada
Zasiahnuť už teraz alebo počkať na jún? Zistite, kedy je ten správny čas preriediť úrodu na mladých stromoch
Záhrada
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie

Partnerské vzťahy
Najväčšie slabiny znamení vo vzťahu: Toto vás môže stáť lásku
Zahraničné
VEĽKÁ KRITIKA Magyara na prezidenta Zelenského: TOTO by som mu neodporúčal, vyzerá to ako VYDIERANIE!
Domáce
Tretí PRIESKUM v rade: Uhrík a Matovič majú problém, Danko opäť klope na dvere parlamentu!
Zahraničné
Hackeri odhalili slabiny Ruska! Ukrajinci sa nabúrali do rokovania: Unikli závažné problémy
Domáce
Minister Migaľ poškuľuje po ďalšej lukratévnej funkcii: Priznal, že už prebiehajú debaty!

