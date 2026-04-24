Benátska komisia vyzýva Srbsko, aby upravilo justičnú reformu

BELEHRAD - Nedávne reformy justície v Srbsku boli presadené bez adekvátnej verejnej diskusie. V piatok na to upozornila Benátska komisia, poradný orgán Rady Európy (RE) pre otázky ústavného práva. Zároveň navrhla úpravy niektorých kontroverzných aspektov zákona. Upozornila na to agentúra AFP.
Kontroverzná justičná reforma v Srbsku
Srbský prezident Aleksandar Vučič koncom januára podpísal kontroverznú justičnú reformu napriek varovaniam odborníkov, že oslabia nezávislosť súdnictva. Európska únia označila legislatívu za „krok späť“ na ceste do EÚ. Parlament ju schválil bez verejnej diskusie alebo konzultácií s prokurátormi, sudcami či medzinárodnými orgánmi.
Kritika oslabovania nezávislosti súdov
Kritici tvrdia, že zmeny v zákonoch dávajú predsedom súdov väčšiu moc nad sudcami a odstraňujú mechanizmy, ktoré mali zaručiť nezávislosť prokurátorov. Opozícia poukazuje tiež na to, že zmeny prichádzajú v čase, keď prokurátori vyšetrujú niekoľkých vysokopostavených vládnych činiteľov a predstaviteľov vládnej strany pre podozrenie z korupcie. Proti reforme demonštrovali aj advokáti.
„Zmeny v legislatíve v takýchto dôležitých oblastiach by sa mali pripravovať s náležitým ohľadom na transparentnosť, inkluzívnosť a demokratickú diskusiu,“ uviedla Benátska komisia v stanovisku a vyjadrila ľútosť nad tým, že „tieto zásady neboli náležite dodržané“. Srbským orgánom odporučila, aby príslušné zákony vylepšili. Medzi odporúčaniami je aj to, aby námietky prokurátorov proti rozhodnutiam nadriadených boli opäť v kompetencii rady prokurátorov a nerozhodovala o nich vyššia prokuratúra.
Reakcie vlády a sľuby úprav
Srbské orgány dostali predbežné stanovisko Benátskej komisie ešte minulý týždeň. Predsedníčka srbského parlamentu Ana Brnabičová v reakcii zhodnotila, že zistenia sú „spravodlivé“, zatiaľ čo minister spravodlivosti Nenad Vujič povedal, že Belehrad už predložil svoju odpoveď a chce „čo najskôr začať pracovať na pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch“.
V pondelok pred výborom Európskeho parlamentu pre zahraničné veci svoje obavy v súvislosti so srbskou reformou vyjadrila aj eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová. Očakáva, že po stanovisku Benátskej komisie Srbsko zosúladí tieto zákony so štandardmi EÚ.