Problémom nie je už len nafta: Hororové scenáre! Hrozí nedostatok základných vecí

BRATISLAVA - Mesiac od začiatku konfliktu v Iráne svet stojí na prahu bezprecedentnej situácie - nedostatok ropy už spôsobuje rast cien pohonných hmôt ako aj problémy s ich dostatkom. Nie iba benzín a nafta však môžu byť tým, čo nám bude chýbať. Ropa ako surovina stojí totiž na začiatku výroby stoviek a stoviek predmetov každodennej potreby. Reč je o takých základných veciach, ako sú plastové sáčky, oblečenie, lepidlo či zdravotnícke pomôcky.
Konflikt na Blízkom východe obmedzil tok ropy a zemného plynu cez Hormuzský prieliv, čím znížil celosvetové dodávky približne o jednu pätinu. Narušenie nielenže spôsobilo prudký nárast cien pohonných hmôt, ale aj obmedzilo dodávky petrochemických látok potrebných na výrobu predmetov dennej potreby, ako sú obuv, oblečenie a plastové tašky. Nerastú tak len ceny pohonných hmôt, ale aj ďalších vecí vyrábaných z ropy ako sú plast, guma či polyester rastú.
Ako upozornilo CNN, dopad je zatiaľ najzreteľnejší v Ázii, ktorá predstavuje viac ako polovicu svetovej výroby a je silne závislá od dovozu ropy a iných komodít. V Južnej Kórei napríkald ľudia panicky nakupujú vrecia na odpadky. Miestna vláda zatiaľ povzbuduje organizátorov podujatí, aby minimalizovali používanie jednorazových predmetov. Taiwan spustil horúcu linku pre výrobcov, ktorým došli plasty. Pestovatelia ryže už avizovali možný nárast cien, pretože nemôžu zohnať vákuovo uzavreté vrecia.
V Japonsku vyvolala ropná kríza obavy, že pacienti s chronickým zlyhaním obličiek nebudú môcť dostať liečbu kvôli nedostatku plastových lekárskych hadíc používaných pri hemodialýze. Malajzijskí výrobcovia rukavíc tvrdia, že nedostatok ropného vedľajšieho produktu potrebného na výrobu gumového latexu ohrozuje celosvetové dodávky lekárskych rukavíc.
„Toto sa veľmi, veľmi rýchlo prejavuje vo všetkom: v pive, rezancoch, čipsoch, hračkách, kozmetike,“ povedal Dan Martin, spoluriaditeľ obchodnej inteligencie v Dezan Shira & Associates, poradenskej firme, ktorá pomáha medzinárodným podnikom expandovať v Ázii. Vysvetlil, že plastové uzávery, prepravky, tašky na občerstvenie a nádoby sa čoraz ťažšie zoháňajú. Tým to však nekončí. Ropné deriváty sú totiž potrebné aj na výrobu lepidiel na obuv a nábytok, priemyselných mazív pre stroje a rozpúšťadiel pre farby a čistiace procesy, dodal Martin.
Kvôli aktuálnej situácii výrobcovia tiež platia viac za energie a suroviny, čo začína zvyšovať ceny pre spotrebiteľov. Rastúce ceny pohonných hmôt zasa narúšajú cestovanie a logistiku. Problémom sú aj obmedzené dodávky iných materiálov z Blízkeho východu, ako sú hnojivá a hélium, čo by mohlo viesť k zdraženiu potravín a elektroniky. „Hoci vojna môže formovať globálnu ekonomiku rôznymi spôsobmi, všetky cesty vedú k vyšším cenám a pomalšiemu rastu," uviedol k situácii Medzinárodný menový fond .