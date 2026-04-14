Taiwan chystá najväčšie vojenské cvičenie v dejinách, TOTO plánuje v prípade čínskej blokády!

TAIWAN/PEKING – Spory o ostrov Taiwan medzi domácou vládou a Čínou naďalej pokračujú. Aj keď ho neuznali všetky krajiny sveta, ide o demokratický nezávislý štát s vlastnou vládou. Čína si napriek tomu toto územie nárokuje na základe historických súvislostí. Dnes sa situácia vyvíja tak, že Taiwan pripravuje mohutné vojenské cvičenie so všetkými bojovými zložkami. Pripravuje sa na najhoršie, a síce, že Čína ho odreže od všetkých dodávok energie.
Vyjadrenia Číny v súvislosti s Taiwanom zostávajú nemenné. Peking naďalej požaduje začlenenie ostrova pod čínsky vplyv tak, ako tomu bolo v minulosti. Taiwanská vláda nesúhlasí a je pripravená brániť sa za každú cenu. Denník The Japan Times uvádza, že už v najbližších týždňoch sa uskutoční na ostrove najväčšie vojenské cvičenie a prvé svojho druhu, do ktorého budú zapojené zložky od ministerstva vnútra cez pozemné aj námorné sily. Cieľ je jasný, a síce, ochrániť lode, ktoré budú prepravovať ropu a zemný plyn.
Črtá sa scenár ako na Kube
Taiwanu reálne hrozí, že Čína na ostrov nezaútočí, ale bude ho chcieť oslabiť po ekonomickej stránke. V hre je totiž námorná blokáda, akú aplikovali USA na Kubu. Ostrov by v takomto prípade prišiel o dodávky ropy a zemného plynu.
Námestník taiwanského ministra vnútra Sawyer Mars povedal, že "toto nie je len problém samotného Taiwanu, ale celého regiónu. Musíme sa pripraviť na všetky možné scenáre, ktoré nám reálne hrozia od Číny," hovorí. Cvičenie má byž namierené aj an pozemné jednotky a bezpečnú prepravu zásob v rámci pevninskej čast ostrova.
Peking sa ešte v žiadnom zo svojich vyhlásení nedištancoval od možného použitia sily na získanie Taiwanu pod svoju kontrolu.
Tri hlavné trasy musia zostať otvorené
I keď sa blokáda od Číny stane reálnou, nehrozí tu scenár ako v prípade Hormuzského prielivu. Lode môžu ostrov obísť a vyplávať do otvoreného mora. Takmer určite to ale zvýši celkové náklady na prepravu. "Máme tu tri hlavné cesty, ktoré sa budeme snažiť nechať otvorené v prípade čínskej blokády. Sú nimi námorná trasa smerom k japonsku, Filipínam a do USA," doplnil námestník ministra vnútra.
Existuje určitý konsenzus o zachovaní otvorenej vodnej cesty v Taiwanskom prielive. Domáca vláda sa preto vo veľkom spolieha aj na pomoc zo zahraničia, i keď iné krajiny k tomu právne nič nezaväzuje.
Taiwan plánovaným cvičením reaguje na jedno z najväčších vojenských cvičení pri ostrove (Justice Mission 2025), ktoré prebehlo len nedávno. Peking tu nasadil takmer sto lietadiel a 14 vojnových lodí. Mal simulovať obsadenie ostrova.