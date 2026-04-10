Priemyselná produkcia Slovenska vo februári 2026 medziročne klesla o 2,9 percent

BRATISLAVA - Zotavenie slovenského priemyslu netrvalo dlho. Priemyselná produkcia SR vo februári 2026 medziročne klesla o 2,9 %. Celkovo z 15 sledovaných odvetví priemyslu zaznamenalo medziročný pokles výkonu deväť, vrátane viacerých významných sektorov slovenského priemyslu. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa medzimesačne priemyselná produkcia zvýšila o 0,3 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Automobilová výroba ťahala priemysel nadol
Najpodstatnejší negatívny dosah na priemyselnú produkciu mala výroba dopravných prostriedkov, ktorá sa vo februári medziročne prepadla o vyše 7 %. Výsledok však mohol byť ovplyvnený aj silnou porovnávacou základňou vo februári minulého roka, kedy výroba automobilov zaznamenala neobvykle vysoký mesačný nárast výkonov (o 11,9 %).
Pokles zasiahli kovy a ropa, chemikálie rástli
Aj druhý a tretí najvýznamnejší vplyv na celkový mesačný výsledok priemyslu mali odvetvia s medziročným poklesom výkonov. Výroba kovov bola medziročne nižšia o 5 % a výroba ropných produktov klesla až o takmer 27 %. Priemysel od výraznejšieho prepadu zachraňoval takmer 14-percentný nárast vo výrobe chemikálií, vyše 11-percentné zvýšenie výkonov v ostatnej výrobe, ale aj šesťpercentný nárast výroby potravín.
Februárové zníženie produkcie stiahlo priemysel do mierne záporných čísiel aj v súhrne za prvé dva mesiace tohto roka. Od začiatku roka 2026 priemyselná produkcia medziročne klesla o 0,3 %. Nižší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo desať z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení).
Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnil vyše sedempercentný rast v dodávke elektriny a plynu. Priemysel brzdila najmä výroba dopravných prostriedkov, ktorá vykázala za prvé dva mesiace 2026 medziročný pokles o 2,2 %. Vyššiemu prepadu zabránil viac ako 11-percentný nárast v ostatnej výrobe.