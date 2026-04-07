Alternatíva k ruskému plynu? TOTO by zachránilo celú Európu! Objavili dve náleziská s obrovskými zásobami

RÍM - Vojny na Ukrajine a Blízkom východe spôsobili, že Európa sa ocitá na prahu energetickej krízy. V tomto turbulentnom období však prichádza možná alternatíva, vďaka ktorej sa môže zabezpečiť energia pre celý kontinent. Nové náleziská našiel európsky gigant pod morom mimo európskych vôd.
Taliansky energetický gigant Eni v druhej polovici marca oznámil dve nové podmorské náleziská zemného plynu. Predpokladá sa, že ich obrovské zásoby (v každom viac ako 28 miliárd kubických metrov) môžu Európu úplne odstrihnúť od ruského plynu. Obe náleziská sa nachádzajú pri Líbyí.
Problém s prepravou nebude
Spoločnosť spravila v severozápadných vodách afrického štátu dva prieskumné vrty B2-16/4 a C1-16/4 na Bahr Essalam South 2 a 3 (BESS 2, BESS 3), ktoré priniesli veľmi pozitívne výsledky. V hĺbke asi 200 metrov sa objavili stopy plynu Metlaoui, ktorého ťažba prebieha v Stredozemnom mori.
Prvé testy potvrdili vysokú kvalitu ložiska, pričom kľúčová je najmä poloha. Oba vrty spravili len 16 kilometrov od Bahr Esalam, kde sa ťaží zemný plyn od roku 2005. Spoločnosť Eni tak môže prepojiť prepravu zemného plynu s líbyjskou spoločnosťou NOC. Odrazí sa to následne aj na cene, pretože celý proces sa urýchli. Počíta sa s dennou produkciou 3,68 miliónov kubických metrov plynu.
Tieto zásoby budú podľa prepočtov schopné pohodlne pokryť spotrebu plynu v Líbyí a zvyšok sa prepraví do Talianska. Rím sa už dlhšie snaží diverzifikovať, aby bol čo najmenej závislý na ruskom plyne. Vďaka tomuto projektu sa môže od Moskvy úplne odstrihnúť.
Eni pôsobí v Líbyi od roku 1959 a patrí tu k najvýznamnejším zahraničným spoločnostiam. V roku 2025 dosahovala v krajine dennú produkciu okolo 162 000 barelov ropy. Len v tomto roku plánuje na severe Afriky zrealizovať ďalšie dva projekty.