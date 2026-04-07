Utorok7. apríl 2026, meniny má Zoltán, zajtra Albert

Alternatíva k ruskému plynu? TOTO by zachránilo celú Európu! Objavili dve náleziská s obrovskými zásobami

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

RÍM - Vojny na Ukrajine a Blízkom východe spôsobili, že Európa sa ocitá na prahu energetickej krízy. V tomto turbulentnom období však prichádza možná alternatíva, vďaka ktorej sa môže zabezpečiť energia pre celý kontinent. Nové náleziská našiel európsky gigant pod morom mimo európskych vôd.

Taliansky energetický gigant Eni v druhej polovici marca oznámil dve nové podmorské náleziská zemného plynu. Predpokladá sa, že ich obrovské zásoby (v každom viac ako 28 miliárd kubických metrov) môžu Európu úplne odstrihnúť od ruského plynu. Obe náleziská sa nachádzajú pri Líbyí. 

Problém s prepravou nebude 

Spoločnosť spravila v severozápadných vodách afrického štátu dva prieskumné vrty B2-16/4 a C1-16/4 na Bahr Essalam South 2 a 3 (BESS 2, BESS 3), ktoré priniesli veľmi pozitívne výsledky. V hĺbke asi 200 metrov sa objavili stopy plynu Metlaoui, ktorého ťažba prebieha v Stredozemnom mori. 

Prvé testy potvrdili vysokú kvalitu ložiska, pričom kľúčová je najmä poloha. Oba vrty spravili len 16 kilometrov od Bahr Esalam, kde sa ťaží zemný plyn od roku 2005. Spoločnosť Eni tak môže prepojiť prepravu zemného plynu s líbyjskou spoločnosťou NOC. Odrazí sa to následne aj na cene, pretože celý proces sa urýchli. Počíta sa s dennou produkciou 3,68 miliónov kubických metrov plynu. 

Tieto zásoby budú podľa prepočtov schopné pohodlne pokryť spotrebu plynu v Líbyí a zvyšok sa prepraví do Talianska. Rím sa už dlhšie snaží diverzifikovať, aby bol čo najmenej závislý na ruskom plyne. Vďaka tomuto projektu sa môže od Moskvy úplne odstrihnúť. 

Eni pôsobí v Líbyi od roku 1959 a patrí tu k najvýznamnejším zahraničným spoločnostiam. V roku 2025 dosahovala v krajine dennú produkciu okolo 162 000 barelov ropy. Len v tomto roku plánuje na severe Afriky zrealizovať ďalšie dva projekty. 

Viac o téme: EnergetikaZemný plynLíbyaNáleziskáAfrikaEniBahr Essalam
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Česko stropuje ceny palív:
Česko stropuje ceny palív: Benzín a nafta majú od stredy cenový limit, štát hrozí prísnymi pokutami
Zahraničné
FOTO Maďarský premiér Viktor Orbán
Orbán skontroloval plynovod, pri ktorom našli BOMBU: Môže to mať vážnejšie DOPADY ako nedostatok ropy!
Zahraničné
FOTO Donald Trump
ONLINE Teherán odmietol prímerie, Trump varuje pred ZNIČENÍM celej krajiny za jedinú noc
Zahraničné
FOTO Maďarský minister zahraničných vecí
Plynovod TurkStream v Maďarsku má chrániť armáda: Maďarská opozícia celú kauzu považuje za narafičenú
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Počas Veľkej noci na Slovensku pri dopravných nehodách zahynulo 6 ľudí
Počas Veľkej noci na Slovensku pri dopravných nehodách zahynulo 6 ľudí
Správy
Polícia zaznamenala v priebehu Veľkej noci 41 trestných činov a 341 priestupkov
Polícia zaznamenala v priebehu Veľkej noci 41 trestných činov a 341 priestupkov
Správy
Počas Veľkej noci riešili policajti vyše 9200 udalostí
Počas Veľkej noci riešili policajti vyše 9200 udalostí
Správy

Domáce správy

FOTO Jozef Barinka
Obrovský šok! Obľúbený mladý chirurg tragicky zahynul: Zdrvení kolegovia aj pacienti
Domáce
Rudolf Huliak
Koniec vratiek DPH pri službách? Huliak predkladá návrh, ktorý má do rozpočtu priniesť milióny
Domáce
Aprílová facka od počasia!
Aprílová facka od počasia! Po vytúženom teple prichádza ZVRAT: Zima ešte nepovedala posledné slovo!
Domáce
Krajská knižnica vo Zvolene lákala rekordný počet návštevníkov aj vďaka novinkám a podujatiam
Krajská knižnica vo Zvolene lákala rekordný počet návštevníkov aj vďaka novinkám a podujatiam
Banská Bystrica

Zahraničné

Alternatíva k ruskému plynu?
Alternatíva k ruskému plynu? TOTO by zachránilo celú Európu! Objavili dve náleziská s obrovskými zásobami
Zahraničné
Péter Szijjártó
Vystrčil vracia úder Szijjártóovi: Maďarský minister je bezpečnostné riziko! Mal by vysvetliť kontakty s Ruskom
Zahraničné
J. D. Vance
Vance v Budapešti vyzdvihol Orbána: Maďarsko je podľa neho vzorom suverenity a bezpečnosti
Zahraničné
Donald Trump
Trumpovo ultimátum Iránu: Biely dom popiera hrozbu jadrovým útokom, o plánoch rozhodne prezident
Zahraničné

Prominenti

Slávnej modelke sa do
Slávnej modelke sa do očí nepozriete: Zrak vám padne na jej rozkrok!
Zahraniční prominenti
David Key
Slovenský spevák bojuje so psychickými problémami: Vyhľadal psychiatra!
Domáci prominenti
Kanye West, Bianca Censori
Bianca Censori opäť odhodila šaty: Prsia jej vytekajú a gaťky... Obliekla si detskú bielizeň?
Zahraniční prominenti
Michaela Čobejová
Veľký deň u Čobejovej: Jej dcéra má 17! TOTO jej odkázala verejne...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Pozvali ju na TROJKU,
Pozvali ju na TROJKU, no nastalo PEKLO! Mladá žena opísala NAJHORŠIU noc svojho života
Zaujímavosti
Drepy u žien: Koľko
Drepy u žien: Koľko by mala žena zvládnuť podľa veku a koľko zvládnete vy?
vysetrenie.sk
Vieme PRESNÝ ROK konca
Vieme PRESNÝ ROK konca sveta? Isaac Newton nechal ľudstvu MRAZIVÝ ODKAZ, z ktorého naskakuje husia koža!
Zaujímavosti
Zábava sa zmenila na
Zábava sa zmenila na CHAOS! Tancujúci HUMANOID v reštaurácii zrazu zošalel a začal narážať do hostí
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Domáce
Zdroj: Getty Images
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
feminity.sk
Zdroj: Getty Images
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Domáce

Ekonomika

Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
Doplácame na pomoc Ukrajincom? Štát ukázal jasné čísla, realita vás môže prekvapiť!
Premiér Fico avizuje novinku: Načrtol opatrenie, ktoré by malo pomôcť tisícom cestujúcich!
Premiér Fico avizuje novinku: Načrtol opatrenie, ktoré by malo pomôcť tisícom cestujúcich!
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?
2 scenáre, ktoré ešte tento rok hrozia Slovensku: Dočkáme sa zmeny vlády či vyrovnaného rozpočtu?
Pozor, štartuje jarná údržba tunelov: Obmedzenia budú pri Žiline aj na východe, pozrite si obchádzky!
Pozor, štartuje jarná údržba tunelov: Obmedzenia budú pri Žiline aj na východe, pozrite si obchádzky!

Šport

HK Poprad – HK Nitra: Online prenos z 3. semifinále play-off Tipsport ligy
HK Poprad – HK Nitra: Online prenos z 3. semifinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Návrat do rodnej krajiny zatiaľ nechystá: Slovenský reprezentant predĺžil zmluvu v KHL
Návrat do rodnej krajiny zatiaľ nechystá: Slovenský reprezentant predĺžil zmluvu v KHL
KHL
HC Prešov – HK Dukla Trenčín: Online prenos z 5. kola baráže o Tipsport ligu
HC Prešov – HK Dukla Trenčín: Online prenos z 5. kola baráže o Tipsport ligu
Tipsport liga
Veľká komplikácia pre Slovan: Sena Acolatse spoznal svoj trest za krošček
Veľká komplikácia pre Slovan: Sena Acolatse spoznal svoj trest za krošček
Tipsport liga

Auto-moto

Morgan už má 25 rokov motory BMW, nemohlo to dopadnúť lepšie
Morgan už má 25 rokov motory BMW, nemohlo to dopadnúť lepšie
Zaujímavosti
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Prostredie práce
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Zákonník práce
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Ako ušetriť z výplaty stovky eur: Tajomstvo je jednoduché a začína nákupným zoznamom
Rady, tipy a triky
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Ak sa vám v živote podarilo dosiahnuť týchto 5 vecí, ste skutočne úspešný
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Mrkvová torta s polevou
Torty
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Jednohubky

Technológie

Baxdrostat je nový liek, ktorý dokáže znížiť krvný tlak, ak žiadna bežná liečba už nezaberá
Baxdrostat je nový liek, ktorý dokáže znížiť krvný tlak, ak žiadna bežná liečba už nezaberá
Veda a výskum
Čo ak tie isté asteroidy, ktoré pustošili Zem, pomohli naštartovať život? To, čo vyzeralo ako čistá skaza, mohlo vytvoriť ideálne podmienky
Čo ak tie isté asteroidy, ktoré pustošili Zem, pomohli naštartovať život? To, čo vyzeralo ako čistá skaza, mohlo vytvoriť ideálne podmienky
Veda a výskum
Rimania možno na Pompeje nasadili „antický guľomet“. Hradby dodnes nesú stopy po rýchlopalnej zbrani
Rimania možno na Pompeje nasadili „antický guľomet“. Hradby dodnes nesú stopy po rýchlopalnej zbrani
Armádne technológie
Irán našiel nový spôsob, ako rýchlejšie zasiahnuť americké základne. Pomáha mu čínska AI a satelitné snímky
Irán našiel nový spôsob, ako rýchlejšie zasiahnuť americké základne. Pomáha mu čínska AI a satelitné snímky
Armádne technológie

Bývanie

5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness
Kúpeľne ako stvorené na dobrý relax: 8 inšpiratívnych dizajnov, ktoré vyzerajú ako domáce wellness

Pre kutilov

Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Trávnik a rýchle riešenia kríz: Čo s holými miestami, plesňou a machom?
Záhrada
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Prvý jarný strih živého plota: Ako na hustý a zelený plot od zeme?
Okrasná záhrada
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
5 najväčších mýtov o jarnom trávniku, ktorým netreba veriť
Okrasná záhrada
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Mali len pár hodín na rozhodnutie: Ako manželia zachránili ruinu z roku 1870 a dali jej nový život
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 vecí, ktoré robia ženy príťažlivými aj bez snahy podľa mužov: Pozrite sa, čo prezradili
Partnerské vzťahy
5 vecí, ktoré robia ženy príťažlivými aj bez snahy podľa mužov: Pozrite sa, čo prezradili
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Alternatíva k ruskému plynu?
Zahraničné
Alternatíva k ruskému plynu? TOTO by zachránilo celú Európu! Objavili dve náleziská s obrovskými zásobami
Jozef Barinka
Domáce
Obrovský šok! Obľúbený mladý chirurg tragicky zahynul: Zdrvení kolegovia aj pacienti
Donald Trump
Zahraničné
DESIVÉ slová Trumpa, hrozí TOTÁLNYM zničením jednej civilizácie: DNES v noci zanikne, ak sa Irán nedohodne! REAKCIA
Kríza pokračuje, Hormuzský prieliv
Zahraničné
Kríza pokračuje, Hormuzský prieliv sa NEOTVORÍ! Rusko a Čína vetovali rezolúciu OSN

Ďalšie zo Zoznamu