Napätie okolo sankcií: Blanár odmieta podozrenia zo spolupráce Slovenska s Ruskom

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odmieta vyjadrenia opozície v súvislosti s pozíciou Slovenska pri vyradení konkrétnych Rusov zo sankčného zoznamu Európskej únie. Progresívne Slovensko a SaS podozrievajú Slovensko zo spolupráce s Ruskom na základe medializovaných prepisov telefonátov medzi maďarským ministrom zahraničných vecí Péterom Szijjártóom a jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom.

„Dnes veľkolepo zverejnili už rok verejne známu informáciu, že v marci 2025 všetkých 27 členských štátov Európskej únie rozhodlo a vyjadrilo súhlas s vyradením siedmich fyzických osôb zo sankčného zoznamu za podkopávanie územnej celistvosti Ukrajiny vrátane Gulbachor Ismailovovej. Takže bude pán Korčok a Progresívne Slovensko nálepkovať ako ruských agentov všetky členské štáty EÚ?“ uviedol Blanár.

Šéf rezortu diplomacie zdôraznil, že rozhodnutia v otázkach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ v oblasti sankcií sú prijímané jednomyseľne. So zaradením, ako aj vyradením fyzických alebo právnických osôb zo zoznamov teda musia súhlasiť všetky členské štáty. Deklaroval, že Slovensko pozorne vyhodnocuje každého človeka, ktorý je alebo by mal byť zaradený na sankčný zoznam.

Utorkové vyjadrenia PS spojil minister s predvolebnou kampaňou v Maďarsku. „Vláda SR sa v žiadnom prípade nenechá vťahovať do opozičných manipulácií a ani do aktuálne vrcholiacej predvolebnej kampane v Maďarsku. No v tejto chvíli je dôležité položiť inú otázku. Ako je možné, že niekto, komu to práve v predvolebnej kampani vyhovuje, nelegálne odpočúva ministra zahraničných vecí členského štátu Európskej únie?“ doplnil Blanár.

Podpredseda PS Ivan Korčok tvrdí, že Blanár dlhuje verejnosti vysvetlenie, prečo Slovensko chcelo vyradiť konkrétnych Rusov zo sankčného zoznamu a aký bol slovenský záujem. Zároveň vyzval ministra, aby zverejnil počty príslušníkov ruskej diplomatickej misie. „Slovensko sa nespráva ako suverénny štát, ktorý si chráni vlastné záujmy, ale ako krajina, ktorú Moskva a Budapešť používajú ako svojho pešiaka,“ zdôraznil Korčok.

SaS odsúdila kroky vlády Roberta Fica „pri rozklade sankčnej politiky EÚ“. „Tieto prepisy jasne potvrdzujú kolaboráciu Ficovej vlády s Ruskom. Namiesto toho, aby chránili európske sankcie a bezpečnosť Slovenska, Fico s Blanárom aktívne pomáhali Kremľu oslabovať tlak na Putina,“ uviedol poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa.

Szijjártó mal v telefonáte s Lavrovom povedať, že „spolu so Slovákmi“ predkladá návrh na vyradenie Gulbachor Ismailovovej, sestry ruského miliardára Ališera Usmanova, zo sankčného zoznamu Európskej únie. Ismailovovú únia napokon spolu s ďalšími dvoma ruskými predstaviteľmi vyradila zo zoznamu v marci 2025.

Súvisiace články

Juraj Blanár
Blanár o konflikte na Blízkom východe: Repatriácie potvrdili význam krízového centra rezortu
Domáce
SaS žiada mimoriadny zahraničný
SaS žiada mimoriadny zahraničný výbor pre podozrenia z ovplyvňovania volieb na Slovensku
Domáce
Gábor Grendel, Milan Majerský
Opozícia kritizuje Pellegriniho cestu do Moskvy v roku 2020
Domáce
Ilustračné foto
Osem rokov bez spravodlivosti: Belgický súd zamietol odvolanie rodiny v prípade smrti Jozefa Chovanca
Domáce

Protestný pochod kultúrnej obce proti rezortu kultúry v Bratislave
Správy
David Key tvrdí, že Mirka Fabušová (†43) stále nemá hrob
Prominenti
Kavaschová si na materskej nevydýchne: Svoje dve deti vláči všade so sebou a... to fakt?
Pomoc, ktorá vám všetko
Pomoc, ktorá vám všetko zjednoduší: Toto je najpoužívanejšie riešenie na Slovensku
Polícia zadržala dvojicu zlodejov:
AKTUALIZOVANÉ Umelci vyšli do ulíc!
Nová Baňa zlepšuje kultúrny dom: Nové vybavenie prinesie viac podujatí aj lepšie služby
Viktorija Jakimovová
Škandál na Ukrajine: FOTO Pozrite sa, koho Zelenskyj vymenoval za konzulku! Bola to modelka aktov
Obľúbené letovisko vydalo zákaz:
Donald Tusk
Tusk reaguje na uniknuté rozhovory Maďarska s Ruskom: Orbán a jeho minister zahraničných vecí opustili Európu už dávno
Let's Dance, Ján Koleník
Náruživé iskrenie na parkete: Zasnúbená Rošková vyzlieka Koleníka očami! Diváci ani nedýchali
Suki Waterhouse
Frajerka Pattinsona sa odviazala v bazéne: V bodkovaných tangáčoch vyzerá ako dievčatko!
Slovenský spevák šokuje: Fabušová
Kavaschová zverejnila foto zo
Našli ju NAHÚ na
Môžete robiť všetko správne
Zle spíte? Pozor, váš
ŠIALENSTVO v aukčnej sieni:
Pomoc, ktorá vám všetko
Máte peniaze na účte? Odborníci upozorňujú, že môžete prichádzať o stovky eur
Toto je na Slovensku novým trendom: Zapája sa doňho aj čoraz viac žien
Pripravte pre svojich blízkych toto veľkonočné prekvapenie: Poradíme vám, ako na to!
Slovensku hrozí recesia aj návrat vysokej inflácie: Vojna v Iráne nás môže poslať definitívne ku dnu!
Banka varuje pred novou vlnou podvodov: Týchto 5 pravidiel by mal ovládať každý Slovák s účtom v banke
Najväčšia firma na Slovensku ukázala čísla: Volkswagen utŕžil 12 miliárd a chystá veľký nábor!
Penta hlási najlepšie výsledky v histórii: Čistý zisk prekročil 700 miliónov eur!
VIDEO Pod Zoborom sa prekvapenie nekoná! Rozhodujúci zápas ovládla Nitra a postupuje do semifinále
Slovensko – Rumunsko: Online prenos z prípravného zápasu v Bratislave
Česko – Dánsko: Online prenos z rozhodujúceho zápasu o postup na MS 2026 vo futbale
Obrovský šok pred domácimi MS! Z nominácie pre porušenie hodnôt vypadol veľký talent
NDS rozbehla súťaž na dva úseky R2 na juhu
TEST: Mini Cooper JCW Cabrio - lepší kabriolet neexistuje. Iba väčší
Práce na sprehľadnení križovatky pri Žiari nad Hronom sa rozbiehajú
FOTO: Nissan Micra sa ukázal na Slovensku. Opäť je to tá veselá Micra
Nové pravidlo na trhu práce, ktoré vás môže zaskočiť
Materská alebo dôchodok na obzore? Pravda o zníženom príjme vás môže nepríjemne prekvapiť
Neúprosná vízia o budúcnosti práce. Čaká nás demografická kríza?
Pridali vám v práci ďalšiu agendu? Toto rozhodne nerobte, ak nechcete vyhorieť
Konečne poriadne recepty! 8 božských plnených vajíčok pre dokonalú Veľkú noc.
Pre istotu upečte na Veľkú noc dvojitú dávku. Vynikajúce jednohubky s medvedím cesnakom a syrom.
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Veľkonočné linecké koláčiky: Klasika, ktorá rozžiari sviatočný stôl
Američania predstavili laserovú zbraň LOCUST X3. Tá je špeciálne navrhnutá na masové útoky dronov
Pod povrchom Marsu leží „negatívna hmotnostná anomália“. Naznačuje, že planéta nemusí byť taká mŕtva, ako sme si mysleli
VIDEO: Zem sa počas zemetrasenia roztrhla priamo pred kamerou. Vedci zachytili posun o 2,5 metra v priebehu sekúnd
Nový výskum zistil, že tento bežný doplnok stravy môže predĺžiť tvoj život: Je možné, že ho máš práve teraz doma
Nenakupujte zbytočne, kvalitný kompost si vytvoríte aj doma. Ako ho správne založiť a čo do neho radšej nesypať?
Trendy ani okázalosť nechcela, len nech je jednoduchý a hrejivý. Vo veľkomeste vzniklo bývanie, kde vládne pokoj
Vytvára nadčasovosť, navodzuje pokoj a hodí sa všade. Takto farbu roka Cloud Dancer využijete u seba doma
Nakupujete nábytok na bazároch? Toto by ste mali skontrolovať, kým zaplatíte, inak si môžete odniesť zbytočnosť
Zabudnite na hodiny driny! Aké princípy fungujú v nízkoúdržbovej záhrade?
Pečie chlieb a ohrieva vírivku: Pozrite si Pavlov vynález zo starej vane!
Šikmé rezy a otočené dosky: Drevený domček na IBC nádrž využíva triky starých majstrov proti hnilobe
Prečo sú vaše reďkovky pálivé, drevnaté alebo popraskané? 5 najväčších chýb a ich riešenia
Najkontroverznejšie ženy podľa znamenia: Okolie ich buď miluje, alebo neznesie
Viktorija Jakimovová
Obľúbené letovisko vydalo zákaz:
MEGAŠKANDÁL! Nahrávky odhaľujú spoluprácu
Umelci vyšli do ulíc!
