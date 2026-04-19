Nedeľa19. apríl 2026, meniny má Jela, zajtra Marcel

Ficovi sa KOMPLIKUJE cesta do Moskvy: Aj Estónsko mu odmietlo prelet nad krajinou!

Robert Fico Zobraziť galériu (2)
Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TALLIN - Estónsko nedovolí slovenskému vládnemu špeciálu s premiérom Robertom Ficom prelet cez svoje územie počas cesty do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva 9. mája. Oznámil to v nedeľu tamojší minister zahraničných vecí Margus Tsahkna. Fico už v sobotu uviedol, že prelet mu nepovolia ani Litva a Lotyšsko.

„Fico opäť nedostane povolenie na prelet estónskym vzdušným priestorom na ceste do Moskvy, kde sa má 9. mája zúčastniť na slávnostnej prehliadke, ktorá slúži na oslavu agresora. Zamietli sme to minulý rok a rovnaká zásada platí aj teraz,“ zdôraznil Tsahkna podľa vyhlásenia na webe rezortu diplomacie. Doplnil, že postoj Estónska je jasný: žiadna krajina nesmie využívať jeho vzdušný priestor na posilňovanie vzťahov s Moskvou v čase, keď Rusko naďalej porušuje medzinárodné pravidlá a vedie agresívnu vojnu proti Ukrajine a ohrozuje bezpečnosť celej Európy.

Fico v sobotu informoval, že povolenie nedostane tiež od Vilniusu ani Rigy. „Litva a Lotyšsko nám už oznámili, že nám nedovolia preletieť cez ich územie pri lete do Moskvy. No čo už, členské krajiny Európskej únie nedovolia premiérovi iného členského štátu EÚ letieť nad ich územím. Určite si nájdem inú trasu, ako som to urobil aj minulý rok, keď nás torpédovalo Estónsko,“ vyhlásil.

Slovenský premiér pre nesúhlas pobaltských štátov už minulý rok letel vládnym špeciálom dlhšou, južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko a oblasť Čierneho mora. Predošlý rok okrem účasti na oslavách 80. výročia konca druhej svetovej vojny absolvoval v Moskve aj bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom a lídrami ďalších krajín.

Viac o téme: PreletRobert FicoMoskvaEstónsko
Nahlásiť chybu

Domáce
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Zoznam TV

Zoznam TV
Zoznam TV
Zoznam TV

Domáce správy

Domáce
Domáce
Domáce
Nitra

Zahraničné

Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné
Zahraničné

Prominenti

Let´s Dance
Zahraniční prominenti
Zahraniční prominenti
Domáci prominenti

Zaujímavosti

vysetrenie.sk
Zaujímavosti
Zaujímavosti
Zaujímavosti

Dobré správy

Domáce
plnielanu.sk
plnielanu.sk
plnielanu.sk

Ekonomika

Šport

Tipsport liga
Anglicko
Niké liga
Premier League

Auto-moto

Klasické testy
Doprava
Novinky
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prostredie práce
Pracovné prostredie
Kariérny rast
Motivácia

Varenie a recepty

Palacinky, lievance a waffle
Technológie

Veda a výskum
Veda a výskum
Android
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Pre kutilov

Okrasná záhrada
Údržba a opravy
Dvor a záhrada
Okrasná záhrada

Stream naživo

Partnerské vzťahy
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Zahraničné
Domáce
Domáce
Zahraničné
Ďalšie zo Zoznamu