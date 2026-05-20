Z prorastových opatrení sa stáva Columbova žena: Vláda avizovala DEŇ D, nič z toho! TAKTO to vysvetľujú

BRATISLAVA - Prvý balík prorastových opatrení stále nepoznáme. Hoci viacerí členovia vlády vrátene premiéra avizovali, že kabinet by mal o nich hovoriť dnes, nestalo sa tak.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková mala predstaviť prvý balík opatrení na podporu ekonomiky na dnešnom rokovaní vlády. „Do vlády budúci týždeň chceme predložiť súbor opatrení, ktoré vieme implementovať do praxe veľmi rýchlo, aj po legislatívnych zmenách v parlamente, ale nebudú mať vplyv na štátny rozpočet. Sú to opatrenia, ktoré znižujú byrokraciu, niektoré opatrenia zjednodušujú život podnikateľom,“ sľubovala ešte minulý týždeň.
V piatok sa podobne vyjadril aj premiér Robert Fico (Smer-SSD). "V stredu na vláde by sme mohli schváliť prvý súbor opatrení a tie by išli v podobe jedného zákona - chceme urobiť jeden zákon o prorastových opatreniach," avizoval. Návrh chceli predložiť na schôdzu Národnej rady SR, ktorá sa začína 26. mája, pričom schváliť ho chceli v zrýchlenom legislatívnom konaní.
Zasa sme nevideli nič
Nakoniec sme však zasa nevideli nič. Opatrenia na vláde predložené neboli, minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) to vysvetlil tým, že o prvej časti balíka bude vláda rokovať až po zasadnutí tripartity „Ako predseda tripartity som takto naplnil svoj sľub, ktorý som dal sociálnym partnerom, a zároveň som veľmi rád, že tento proces bude takto zachovaný,“ povedal Tomáš. Úrad vlády podľa ministra včera rozposlal pracovný návrh prorastových opatrení všetkým sociálnym partnerom, ktorí sú aj súčasťou tripartity, ale aj ďalším subjektom, ktoré súčasťou tripartity nie sú. „Takže od včerajšieho podvečera už sociálni partneri majú k dispozícii prvú časť balíka prorastových opatrení a budeme o tomto balíku rokovať na zasadnutí tripartity,“ dodal Tomáš.
Zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady by sa podľa ministra malo uskutočniť v pondelok 25. 5. alebo o deň neskôr podľa toho, v akom termíne bude zasadať vláda. Tomáš zdôraznil, že v tomto balíku opatrení nebudú žiadne, ktoré by sa negatívne dotkli zamestnancov..
Viaceré problémy a červené čiary
Nejde pritom o jediný problémový bod. Tŕňom v oku pre jednotlivých členov koalície sa stali viaceré opatrenia. Predseda SNS Andrej Danko nechce ani počuť o rušení rekreačných poukazov. Okrem toho minulý týždeň naznačil, že problém má aj s inými navrhovanými opatreniami. „Aj ďalšie opatrenia sú doslova nekoncepčné, nezodpovedné a niektoré dokonca šialené,“ povedal.
Ďalším kameňom úrazu bolo rušenie transakčnej dane. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) totiž minulý týždeň naznačil, že na tomto kroku je dohoda. Avšak následné vyjadrenie ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SSD) ukázalo, že to tak nie je. Financmajster Druckerovi odkázal, že diskusiu k tejto téme síce víta, no čaká od neho aj na konkrétne návrhy, ako nahradiť výpadok vo výške takmer pol miliardy eur, ktorý by takýto krok priniesol. „Bez toho nebude možné zodpovedne zostaviť rozpočet na budúci rok,“ povedal Kamenický.
Minister práce Erik Tomáš sa zasa nechal počuť, že odmieta podporiť skrátenie obednej prestávky na 15 minút, predĺženie skúšobnej doby z 3 na 6 mesiacov, zrušenie rekreačných poukazov či úpravu stupňov minimálnej mzdy. Opatrenia mali byť súčasťou "širšieho zoznamu" a navrhovali ich zamestnávatelia. Tomáš o svojom nesúhlase vopred informoval aj Denisu Sakovú.
Prvý balík, o ktorom dnes mala hovoriť vláda, nemal mať vplyv na štátny rozpočet. „Potom príde druhý balík, kde už budeme hovoriť o možnostiach, ako nájsť nejaký objem peňazí na niektoré opatrenia, ktoré by mali výraznejšie pomôcť hospodárskemu rastu. Tie prídu na rad možno na konci júna, začiatkom júla. Bolo by ideálne pre všetkých, keby sme mohli schváliť rozpočet na konci septembra, začiatkom októbra. To by bolo dobré, keby sa nám to podarilo,“ povedal koncom minulého týždňa Fico. Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1,7 miliardy eur, ktoré by mohlo priniesť šetrenie