DRÁMA a boj o život v športovom centre: Muž skolaboval a museli ho oživovať, všetko zachytila KAMERA!

PRAHA - Dramatické chvíle sa odohrali v sobotu 14. marca v športovom centre v pražských Modřanoch. Muž tam náhle skolaboval priamo na recepcii a jeho život visel doslova na vlásku.
VIDEO Dramatické zábery zo zásahu:
Podľa informácií českej polície prijali oznámenie o kolapse krátko po incidente. Na miesto okamžite vyrazili policajti z miestneho oddelenia. Po príchode sa im naskytol kritický pohľad – na zemi ležal muž, ktorému už prítomní ľudia poskytovali prvú pomoc.
"V okamihu príchodu jedna zo záchrankýň muža vykonávala nepriamu masáž srdca," uviedla polícia.
Nečakali ani sekundu a prišli s defibrilátorom
Policajti neváhali ani sekundu a okamžite prevzali resuscitáciu. Jeden z nich medzitým priniesol z auta defibrilátor, ktorý priložili na hrudník postihnutého. Prístroj v priebehu niekoľkých sekúnd vyhodnotil situáciu a odporučil výboj.
Po jeho použití pokračovali záchrancovia v masáži srdca, pričom boj o život muža trval niekoľko vypätých minút.
Prebral sa v poslednej chvíli
Na miesto následne dorazili aj zdravotní záchranári, ktorí si pacienta prevzali a spolu s policajtmi pokračovali v oživovaní. Ich spoločné úsilie napokon prinieslo úspech – muža sa podarilo resuscitovať a bol prevezený do nemocnice.
Polícia po zásahu vyjadrila vďaku všetkým, ktorí sa na záchrane podieľali.
"Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa až do príchodu polície na miesto podieľali akýmkoľvek spôsobom na záchrane muža. Aj títo ľudia majú podiel na jeho záchrane," odkázali.
Zvláštne poďakovanie patrí aj záchranárom, ktorí podľa polície zohrávajú kľúčovú úlohu pri podobných dramatických situáciách a sú ich každodennými partnermi v teréne.