Nórska tragédia otriasla celým Slovenskom: Spevák známej country formácie Igor (†60) umieral v ľadovej vode hodiny!

NIŽNÁ/SMØLA - Tragédia, na ktorú rodina známeho hudobníka zrejme nikdy nezabudne. Spevák známej country formácie Kredenc Igor Jarolín bol, žiaľ, medzi obeťami, ktoré neprežili búrlivé a divoké počasie za prítomnosti niekoľkometrových vĺn ľadovej vody. Osudným sa mu zrejme stalo aj to, že v nej strávil veľmi dlhý čas.
Rybačka v drsnom Nórsku je pre mnohých vášnivých rybárov splneným snom. Nekonečné fjordy, obrovské tresky či halibuty a divoká severská príroda každoročne lákajú tisíce ľudí z celej Európy. Za touto predstavou dobrodružstva sa však ukryla krutá realita. Doplatil na ňu aj 60-ročný muzikant country telesa Kredenc Igor Jarolín. Stačila chvíľa nepozornosti, zlé počasie a podcenenie mora a vysnívaná výprava sa zmenila na boj o život.
TRAGÉDIA na rybačke! V Nórsku sa prevrátil čln s turistami: TRAJA mŕtvi, zahynul aj Slovák Igor (†60)
K tragédii došlo v pondelok 11. mája v nočných hodinách pri ostrove Smøla. Po troch zahraničných turistoch okamžite spustili rozsiahle pátranie všetky záchranné zložky. V noci prišla správa, ktorej sa všetci obávali. Záchranári objavili prevrátený čln v rovnakej oblasti, kde po mužoch pátrali. Informoval o tom nórsky web Tidens Krav. Oveľa nepríjemnejšie však boli zistenia o tom, že medzi obeťami je aj Slovák.
Pátranie sa začalo po tom, čo sa rekreačný čln s tromi zahraničnými rybárskymi turistami nevrátil v dohodnutom čase k ostrovu Smøla v oblasti Møre og Romsdal Sindre Molnes. „Získali sme ich posledné polohy a začali pátranie na západnej strane ostrova Smøla," povedal službukonajúci záchranný vedúci Steinar Vatne. Dôstojník pokračoval: „Boli tam pomerne veľké vlny. Vietor z juhovýchodu dosahoval rýchlosť 8 až 11 metrov za sekundu. Vlny mali výšku od jedného do 1,8 metra, viditeľnosť bola dobrá, mierne pršalo a teplota sa pohybovala medzi 6 až 8 stupňami."
Čo presne sa na mori odohralo, zatiaľ nie je jasné. Záchranári však pripúšťajú, že muži mohli byť vo vode dlhé hodiny. „Nevieme, čo sa stalo, ale všetko nasvedčuje tomu, že boli vo vode už niekoľko hodín, než sme dorazili,“ uviedol Andreas Bull zo záchrannej služby.
V ten deň boli vraj zlé podmienky
Svedkovia zároveň potvrdili, že podmienky na mori neboli ideálne. „Jeden z ľudí, ktorí boli na podobnom člne, uviedol, že bolo veterno a na mori boli vlny. Je však príliš skoro povedať, či práve to spôsobilo prevrátenie člna,“ povedal Bull pre web VG.no.
Odborná vedúca pre prevenciu utopenia v Záchrannej spoločnosti Tanja Krangnesová upozornila, že mnohí rybári nemajú dostatočné skúsenosti s tamojším morom a počasím. „Nočná nehoda bola tragická. Nedostatok miestnych znalostí, podcenenie počasia a nedostatočné chápanie bezpečnosti patria medzi spoločné znaky nehôd spojených s turistickým rybolovom. Mnohí zahraniční turisti, ktorí prichádzajú do Nórska za rybolovom, majú obmedzené skúsenosti s nórskymi podmienkami. Kombinácia počasia, mora a člna môže byť náročná aj pre skúsených rybárov z iných krajín,“ vysvetlila.