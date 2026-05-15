Krásna správa zo šoubiznisu: Čakajú prvé dieťa!

LOS ANGELES - Barbara Palvin a Dylan Sprouse oznámili veľkú novinku – čakajú svoje prvé dieťa. Po špekuláciách z Cannes modelka tehotenstvo definitívne potvrdila fotografiou na Instagrame, pod ktorou sa okamžite začali kopiť gratulácie.
Barbara Palvin a Dylan Sprouse sa čoskoro stanú rodičmi. Obľúbený pár, ktorý si svoje súkromie dlhodobo starostlivo stráži, potvrdil radostnú novinku. Prvé špekulácie o tehotenstve sa objavili po ich spoločnom vystúpení na festivale v Cannes, kde Barbara upútala pozornosť elegantným outfitom, pod ktorým si mnohí všimli jemné náznaky rastúceho bruška.
Krátko nato však modelka všetky dohady definitívne ukončila, keď na svojom Instagrame zverejnila fotografiu, na ktorej už tehotenské bruško jasne vidno. Pod príspevkom sa okamžite začali kopiť stovky gratulácií od fanúšikov, priateľov aj známych tvárí zo sveta šoubiznisu. Pre mnohých je táto novinka o to väčším prekvapením, pretože len nedávno sa objavili aj na premiére filmu Diabol nosí Pradu 2, nikto si vtedy nevšimol žiadny náznak toho, že už čoskoro privítajú do rodiny nového člena.
Barbara Palvin a Dylan Sprouse patria medzi páry, ktoré sa síce pohybujú vo svete reflektorov, no svoj vzťah si väčšinou držia mimo mediálneho rozruchu. Ich romantický príbeh sa začal písať v roku 2018. Po niekoľkých rokoch vzťahu prišli zásnuby a v roku 2023 si povedali svoje áno v Barbarinom rodnom Maďarsku.