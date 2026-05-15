Premiér sa vzdal diskusií a rieši miliardové úspory: Slovensku chce dopriať víkend bez politiky

BRATISLAVA - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) sa vzdal účasti v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy, ktorá sa mala vysielať v sobotu (16. 5.). Urobil tak v súvislosti s výročím atentátu na jeho osobu. Chce podľa vlastných slov dopriať Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky. Informovali o tom z tlačového a informačného odboru Úradu vlády (ÚV) SR.
K iniciatíve predsedu vlády sa pridali aj podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a minister pôdohospodárstva Richard Takáč (obaja Smer-SD). Vzdali sa účasti v nedeľných diskusných reláciách televízií TA3 a STVR. Zároveň vyzvali politických oponentov, s ktorými mali diskutovať, aby sa k tomu pridali a dopriali Slovensku aspoň jeden víkend bez politiky.
Štát by na prorastové opatrenia mohol vynaložiť 1,7 miliardy eur
Štát by na avizované prorastové opatrenia mohol vynaložiť asi 1,7 miliardy eur, ktoré by mohlo priniesť šetrenie. Uviedol to v piatok v Handlovej premiér Robert Fico (Smer-SD) pri príležitosti druhého výročia atentátu na jeho osobu. Najlepšie by podľa jeho slov bolo, keby každý ušetril 3 % výdavkov - aj štát, aj samosprávy, aj VÚC, aj Sociálna poisťovňa, aj zdravotné poisťovne. Predseda vlády pripustil aj vyšší schodok verejných financií.
„Pri 50 miliardách eur sú 3 % asi 1,7 miliardy eur, ktoré by som chcel použiť vyslovene na podporu hospodárskeho rastu aj za cenu, že by možno deficit bol trošku vyšší,“ priblížil Fico. Premiér je v zásade za to, aby sa transakčná daň zrušila, problémom je, čím nahradiť stovky miliónov eur, ktoré daň prináša. „My by sme tiež najradšej zrušili transakčnú daň, ale to je hneď výpadok (príjmov vo výške) 400 až 500 miliónov eur. Tak si kladieme otázku, že kde nájdeme tých 400 - 500 miliónov eur. Ak sa dohodneme, že sa budú šetriť 3 % všade, tak môžeme riešiť aj transakčnú daň, určite áno,“ podčiarkol.
Podľa jeho slov do znižovania sociálneho štandardu nepôjde nikto z koalície. „To, čo je dnes, bude nedotknuteľné, ako tam je. Naopak, ja skôr hovorím o šetrení, ktoré nám umožní prijať významné prorastové opatrenia, ale to nás čaká diskusia v lete. Teraz schválime len to, čo nemá vplyv na štátny rozpočet,“ upozornil.
O ekonomických opatreniach s vplyvom na rozpočet budú podľa Fica s koaličnými partnermi hovoriť v júni alebo v júli. „Boli by sme radi, keby štátny rozpočet bol schválený čo najrýchlejšie, možno v septembri, v októbri tohto roku,“ uviedol. Teraz podľa premiérových slov hodnotia experti strán 90 návrhov prorastových opatrení bez vplyvu na rozpočet. „Tie, ktoré budú mať vplyv na štátny rozpočet, budeme preberať, až keď bude na stole návrh štátneho rozpočtu,“ povedal.
Prorastové opatrenia bez vplyvu na štátny rozpočet by mohla vláda podľa Fica schvaľovať už na budúcu stredu 20. mája ako jeden zákon, potom by ho parlament mal schvaľovať v zrýchlenom režime. „V stredu na vláde by sme mohli schváliť prvý súbor opatrení a tie by išli v podobe jedného zákona - chceme urobiť jeden zákon o prorastových opatreniach. Ja budem hovoriť s pánom prezidentom, aby pochopil, že ideme v skrátenom konaní. Myslím si, že to je situácia, keď skrátené konanie je namieste. A dali by sme to na schôdzu Národnej rady SR, ktorá sa začína na konci mája, 26. mája,“ priblížil.
„Potom príde druhý balík, kde už budeme hovoriť o možnostiach, ako nájsť nejaký objem peňazí na niektoré opatrenia, ktoré by mali výraznejšie pomôcť hospodárskemu rastu. Tie prídu na rad možno na konci júna, začiatkom júla. Bolo by ideálne pre všetkých, keby sme mohli schváliť rozpočet na konci septembra, začiatkom októbra. To by bolo dobré, keby sa nám to podarilo,“ dodal premiér.