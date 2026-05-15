Premiér Fico prehovoril o KAUZE langoše: Zastal sa malých podnikateľov! Nezmyselná šikana, daniari by sa mali ospravedlniť

BRATISLAVA - K téme pokuty pre prevádzku lagošov v Kvetoslavove sa zapojil aj Robert Fico. Predseda vlády však prekvapivo nechytil stranu daniarom, namiesto toho hovorí o šikane ľudí a nezmyselnom pokutovaní na mäkčene.
Fico uznal, že ministerstvo financií vyvíja prirodzený tlak na finnčnú správu za výber daní, no jedným dychom dododal, že ak sa niečo robí príliš nasilu, tak to potom prináša aj chyby. "Je to nezmysel dať niekomu pokutu za to, že nemal nejaký mäkčeň," vyhlásil premiér. Premier tiež povedal, že "šikana ľudí je nezmyselná,“ a "kompetentné orgány mali ospravedlniť."
Pokuta 1 500 pre malú prevádzku s langošmi v obci Kvetoslavov vyvolala tento týždeň vlnu pohoršenia. Dôvodom sankcie bol totiž chýbajúci mäkčeň na bločku.
Po prepuknutí kauzy Finančná správa uviedla, že problémom nemal byť iba chýbajúci mäkčeň. "Zo zverejnených pokladničných dokladov zároveň vyplývajú vážne indície porušenia zákona o DPH, najmä nesprávna klasifikácia tovarov a služieb do príslušných sadzieb DPH. Ide o zásadnú oblasť daňovej kontroly, ktorú Finančná správa nemôže prehliadať ani relativizovať, vždy postupuje len v súlade so zákonmi," uviedli. Toto stanovisko Finančnej správy však nekorešponduje s obsahom rozhodnutia, ktoré obdržala prevádzka. Advokátka firmy Ľubica Reisz Kňazeová tvrdí, že z týchto tvrdení Finančnej správy zostali prekvapení. Podľa nej sú v rozpore s obsahom predmetného rozhodnutia.
Rozhodli s apreto zverejniť oficálny dokument od finančnej správy. „Po vizuálnom preverení pokladničného dokladu č. 4 bolo zistené, že uvedený pokladničný doklad neobsahuje interpunkčné znamienka. Vo všetkých slovách, ktoré by mali obsahovať interpunkčné znamienka, tieto interpunkčné znamienka chýbajú." Iné porušenia zákona sa nespomínajú.
Okrem toho je samotné tvrdenie v úradnom dokumente zvláštne a zrejme nepresné. Mäkčeň je totiž diakritické znamienko, nie interpunkčné. Interpunkčné znamienka sú totiž bodky, čiarky, dvojbodky, výkričníky či otázniky.