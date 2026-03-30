Rodina je v šoku: Zavraždená kráska Pamela nemá pokoj ani po smrti! Niekto ukradol jej hlavu z rakve

Pamelu mal zavraždiť jej partner.
Pamelu mal zavraždiť jej partner. (Zdroj: X)
BERGAMO - Prípad brutálnej vraždy mladej ženy, ktorý šokoval celé Taliansko, nabral desivý smer. Po presune rakvy vyšiel najavo čin, ktorý vyšetrovateľov šokoval.

Smrť, ktorá otriasla krajinou

Taliansko zasiahol mimoriadne znepokojivý prípad 29-ročnej Pamely Genini. Mladú ženu vlani v októbri zavraždili a z činu je podozrivý jej bývalý partner.

Podľa informácií portálu L’Unione Sarda ju muž napadol na balkóne jej bytu v Miláne, kde ju mal dobodať. Podozrivý, podnikateľ Gianluca Soncin, bol zadržaný priamo na mieste.

Po útoku sa údajne pokúsil vziať si život a spôsobil si vážne poranenia krku. V súčasnosti čelí obvineniu a zostáva vo väzbe.

Desivý objav pri presune rakvy

Prípad však nabral ešte temnejší rozmer. Keď mali pozostatky ženy presunúť na iné miesto posledného odpočinku, pracovníci cintorína si všimli podozrivé detaily.

Rakva bola poškodená – skrutky uvoľnené a okraje upravené silikónom. Po jej otvorení prišiel šok: telo ženy bolo bez hlavy.

K incidentu došlo na cintoríne Strozza v provincii Bergamo.

Vyšetrovanie sa rozširuje

Polícia teraz rieši nielen samotnú vraždu, ale aj znesvätenie ostatkov. Podľa informácií agentúry ANSA existuje podozrenie, že sa na čine mohlo podieľať viac osôb.

Motív zatiaľ nie je známy a vyšetrovatelia pracujú s viacerými verziami.

Hlava stále chýba

Najzarážajúcejším faktom zostáva, že odcudzená časť tela sa dodnes nenašla. Úrady tak čelia mimoriadne citlivému prípadu, ktorý vyvoláva množstvo otázok.

Talianska legislatíva pritom za znesvätenie ľudských ostatkov a krádež častí tela stanovuje trest až sedem rokov väzenia.

Viac o téme: VraždaTalianskoPamela GeniniOdcudzená hlava
