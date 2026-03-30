Čaká nás cenový šok: Ceny ropy opäť vzrástli! Povstalci v Jemene chcú zablokovať ďalší dôležitý prieliv

SANÁ - Jemenskí povstalci vstúpili do konfliktu na Blízkom východe a naznačili kroky, ktoré môžu zasiahnuť globálny obchod aj ceny energií.
Raketa na Izrael a nový hráč vo vojne
Konflikt na Blízkom východe sa môže ďalej rozšíriť. Jemenské hnutie Húsíov, napojené na Irán, sa prvýkrát priamo zapojilo do bojov a odpálilo balistickú raketu smerom na Izrael. Izraelská armáda následne oznámila, že strelu zneškodnila.
Podľa agentúry Reuters ide o signál, že napätie v regióne sa môže preliať do širšieho konfliktu.
Hovorca povstalcov Jahja Sárí tvrdí, že cieľom útoku boli citlivé vojenské objekty a že operácia mala podporiť Irán aj libanonské hnutie Hizballáh.
Varovanie: útoky budú pokračovať
Húsíovia dali najavo, že nejde o jednorazový krok. Podľa ich vyhlásení sú pripravení pokračovať v útokoch, pokiaľ budú trvať operácie proti Iránu a jeho spojencom.
Svoje konanie zdôvodňujú vojenskými aktivitami namierenými proti Iránu, Libanonu, Iraku a palestínskym územiam. Tvrdia, že budú konať dovtedy, kým sa „agresia na všetkých frontoch“ neskončí, uvádza Reuters.
Ohrozenie kľúčových obchodných trás
Zapojenie Húsíov znamená zásadné riziko pre medzinárodnú dopravu. Povstalci už v minulosti dokázali útočiť na lode a narúšať obchodné trasy v oblasti Červeného mora.
Analytici upozorňujú, že teraz by sa mohli pokúsiť zasiahnuť aj strategický prieliv Báb al-Mandab, známy ako Brána sĺz. Ide o kľúčovú spojnicu medzi Áziou a Európou.
Tadiaľto smerujú lode do Suezského prieplavu a ďalej na svetové trhy. Ak by došlo k jeho zablokovaniu, následky by pocítil celý globálny obchod.
Energetické trhy v napätí
Význam tejto oblasti je obrovský. Len v prvej polovici roka 2023 prešlo cez tento prieliv približne 12 percent svetového obchodu s ropou a 8 percent dodávok skvapalneného plynu.
Situáciu navyše komplikuje aj fakt, že Irán už kontroluje ďalší strategický bod – Hormuzský prieliv, ktorým pred konfliktom prechádzala pätina svetových dodávok ropy.
Ceny ropy okamžite reagovali
Trhy reagovali prakticky okamžite. Cena severomorskej ropy Brent vyskočila o viac než dve percentá a dostala sa nad hranicu 115 dolárov za barel.
Americká ropa WTI si pripísala viac než percento a prekročila úroveň 100 dolárov za barel.
Rast cien je prvým signálom toho, že zapojenie Húsíov môže mať globálne ekonomické dôsledky.