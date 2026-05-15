Zelenskyj čelí megaškandálu: Podľa ministra Takáča miluje drogy! Kyjev varuje pred poškodením vzťahov

BRATISLAVA - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj miluje drogy a platí ministrov načierno. Vo videu zverejnenom vo štvrtok na svojom Facebookovom profile to vyhlásil slovenský minister pôdohospodárstva Richard Takáč (SMER-SD). Takétočove výroky vo vyhlásení zverejnenom v noci na dnes kritizoval ukrajinský veľvyslanec Myroslav Kastran, podľa neho minister ohrozuje vzťahy medzi oboma krajinami.
"Zelenskyj čelí megaškandálu. To, čo narozprávala jeho bývalá hovorkyňa, je podľa mňa na okamžitú rezignáciu. Už dlho sa hovorí, že Zelenskyj miluje drogy, ale teraz je to potvrdené," uviedol Takáč. Slovenský minister do nahrávky doplnil vyjadrenie bývalej hovorkyne Zelenského Julije Mendelovej. Tá v rozhovore s americkým moderátorom Tuckerom Carlsonen tvrdila, že v roku 2021 videla ukrajinského prezidenta brať drogy.
Dodala, že bola svedkom diskusie za účasti Zelenského o vyplácaní peňazí ukrajinským ministrom mimo ich oficiálneho príjmu. "Kým občania v Európe šetria, tak miliardy odtekajú do systému plného otáznikov," doplnil Takáč v súvislosti s európskou podporou Ukrajiny.
"Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč svojimi ďalšími absurdnými vyjadreniami na adresu prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského predstavuje hrozbu pre ukrajinsko-slovenské vzťahy. Takáto rétorika neprispieva ani k uskutočneniu ďalších medzivládnych konzultácií, ani k návštevám na najvyššej úrovni, "napísal v reakcii veľvyslanec Kastrán.
Takáč Ficovi neodporúčal cestu do Kyjeva
Takáč tento rok v marci tvrdil, že Ficovi neodporúča cestu do Kyjeva, lebo na Ukrajine sú ľudia, ktorí sú schopní slovenského premiéra zastreliť len preto, že má iný názor, ako si želá Zelenskyj. Slovnými výpadmi na adresu Zelenského v minulosti nešetril ani sám Fico. Napríklad vlani označil ukrajinského prezidenta za nepriateľa, a to kvôli tomu, že Ukrajina nepredĺžila dohodu s Ruskom o tranzite jeho plynu cez svoje územie ďalej na Slovensko.
Fico kritizoval Zelenského tiež tento rok, keď po januárovom prerušení dodávok ruskej ropy ropovodom Družba na Slovensko obvinil Kyjev z toho, že obnovenie tranzitu suroviny zdržiava z politických dôvodov. Ukrajina uviedla, že ropovod poškodil útok Ruska počas jeho pokračujúcej vojenskej agresie proti nej; dodávky ropy potom boli obnovené v apríli.
Minulý týždeň sa Fico stretol so Zelenským v Jerevane na okraj summitu Európskeho politického spoločenstva. Ukrajinský prezident potom vyjadril vďaku za slovenskú podporu vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Fico po stretnutí povedal, že ďalšie spoločné rokovanie vlád oboch krajín bude v Bratislave alebo v Kyjeve.
Zároveň zopakoval, že so Zelenským sa rozchádzajú v názoroch na niektoré témy a že Slovensko naďalej nebude zadarmo dodávať zbrane Ukrajine. Fico od začiatku vojenskej invázie Ruska do susednej krajiny vo februári 2022 Kyjev doteraz nenavštívil.