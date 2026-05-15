Drucker a Šaško po kontrole nemocníc: Výstavba v Martine aj Banskej Bystrici spĺňa najvyššie štandardy kvality

BRATISLAVA - Poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker a minister zdravotníctva SR Kamil Šaško absolvovali kontrolný deň na stavbách dvoch strategických nemocničných projektov financovaných z Plánu obnovy a odolnosti SR – Univerzitnej nemocnice sv. Martina a Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Cieľom návštevy bolo detailne preveriť kvalitu výstavby, úroveň použitých materiálov, bezpečnostné štandardy aj fungovanie stavebného dozoru a všetkých procesov na stavbách.
Kontrola potvrdila, že oba projekty napredujú vo vysokej kvalite a v súlade s harmonogramom. Predstavitelia vlády sa priamo na stavbách oboznámili s technologickými riešeniami, stavebnými postupmi aj systémom kontroly kvality, pričom dôraz bol kladený na bezpečnosť pracovníkov, precíznosť realizácie a pripravenosť nemocníc poskytovať modernú zdravotnú starostlivosť na európskej úrovni.
Druckerov dôraz na kvalitu
„Našou prioritou nie je iba dodržať termíny, ale predovšetkým zabezpečiť, aby nové nemocnice spĺňali najvyššie štandardy kvality, bezpečnosti a technologického vybavenia. Kontrolný deň potvrdil, že výstavba prebieha profesionálne, zodpovedne a s dôrazom na každý detail. Tieto projekty menia kvalitu zdravotnej starostlivosti pre ľudí v regiónoch aj na celom Slovensku,“ uviedol poverený podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Tomáš Drucker.
Nemocnica v Martine
Nová Univerzitná nemocnica sv. Martina po dokončení prinesie 660 moderných lôžok a patrí medzi najvýznamnejšie investície do zdravotníctva v histórii Slovenska. Výstavba pokračuje podľa harmonogramu, pričom dokončenie hrubej stavby (Shell & Core) je plánované na 30. júna 2026.
Rooseveltova nemocnica
Významný posun zaznamenala aj výstavba Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorá je financovaná z Plánu obnovy sumou viac ako 350 miliónov eur. Projekt sa po prijatí akceleračných opatrení stabilizoval a dnes pokračuje bez zvýšených rizík. Hrubá stavba má byť odovzdaná do 30. júla 2026. Nový nemocničný komplex prinesie 771 lôžok a výrazne posilní dostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov stredného Slovenska.
Kontrolný deň zároveň potvrdil pripravenosť štátu aj zhotoviteľov zvládnuť rozhodujúce míľniky projektov a pokračovať v modernizácii slovenského zdravotníctva bez zdržaní. Investície z Plánu obnovy EÚ tak prinášajú konkrétne výsledky pre regióny aj pacientov naprieč celým Slovenskom.
Čerpanie eurofondov
Slovensko zároveň patrí medzi najúspešnejšie krajiny Európskej únie v čerpaní financií z nástroja NextGenerationEU. K dnešnému dňu podalo osem z deviatich žiadostí o platbu a získalo viac ako 5,2 miliardy eur, čo predstavuje viac ako 81 percent celkovej alokácie vo výške 6,4 miliardy eur.
Prostriedky z Plánu obnovy už dnes pomáhajú modernizovať nemocnice, ambulancie, mobilné hospice aj školy v regiónoch. Cieľom týchto investícií je zvýšiť kvalitu života občanov a zabezpečiť dostupné, moderné a bezpečné služby pre ľudí v každom kúte Slovenska.