Útok v Prahe! Na Ruský dom v Dejviciach hodili zápalné fľaše: Po páchateľovi pátra polícia

PRAHA - Na budovu Ruského strediska vedy a kultúry v pražských Dejviciach hodil niekto vo štvrtok večer niekoľko zápalných fliaš. Polícia o tom dnes ráno informovala na sieti X. Po páchateľovi pátra, podozrieva ho z trestného činu činu poškodenia cudzej veci.
Ruské stredisko vedy a kultúry (RSVK) v pražských Dejviciach, označované ako Ruský dom, prevádzkuje od roku 1971 ruská štátna agentúra Rossotrudničestvo. Česko na nevôľu Moskvy neuznáva diplomatický status budovy, v ktorej stredisko sídli. ,,Od včerajšieho (štvrtkového) večera sa zaoberáme útokom, pri ktorom niekto hodil niekoľko zápalných fliaš na Ruský dom v ulici Na Zátorce, Praha 6. Po páchateľovi, ktorý je podozrivý z trestného činu poškodenia cudzej veci, pátrame," uviedla polícia.
Podľa informácií na webe patrí k základným činnostiam strediska organizovania programov v oblasti vedy, kultúry a vzdelávania a propagácie ruského jazyka a Ruska. Úlohou je zoznámenie českej verejnosti s históriou a kultúrou národov Ruskej federácie, s jej kultúrnym, vedeckým a hospodárskym potenciálom. Má tiež upevňovať styky s krajanmi, ktorí trvalo žijú v zahraničí.
Rusko sa v minulosti na postoj Česka vo vzťahu k stredisku sťažovalo. Bývalý veľvyslanec Ruska v Prahe Alexander Zmejevskij vlani v máji v rozhovore pre denník Izvestija uviedol, že okolo Ruského domu panuje ,,nezdravá atmosféra".
Zmejevskij vtedy povedal, že v českých médiách sa pravidelne objavujú výzvy na uzavretie Ruského domu, a do toho je terčom ,,chuligánskych výpadov" rôznych organizácií aj v súvislosti s ruskou vojnou na Ukrajine. Vlani v polovici apríla desiatky ľudí z podnetu iniciatívy Hlas Ukrajiny protestovali pred Ruským domom proti šíreniu ruskej kultúry. Kritici upozorňujú, že tieto inštitúcie slúžia ako nástroje na šírenie ruskej propagandy a dezinformácií. Niektoré európske krajiny ich nariadili uzavrieť.
Vybuchli tri zápalné fľaše
Na budovu Ruského strediska vedy a kultúry v pražských Dejviciach niekto vo štvrtok večer hodil šesť zápalných fliaš, explodovali tri z nich. Ruskej agentúre TASS to povedal riaditeľ inštitútu Igor Girenko, ktorý páchateľa označil za teroristov a neľudské stvorenia. O útoku dnes pôvodne informovala polícia. Po páchateľovi pátra, podozrieva ho z trestného činu poškodenie cudzej veci.
