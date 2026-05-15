Sharon Stone v slzách: Milovaný brat podľahol krutej chorobe! Dojímavý odkaz do neba!

USA - Hollywoodska hviezda Sharon Stone prežíva mimoriadne bolestivé obdobie. Prostredníctvom sociálnych sietí oznámila smutnú správu o úmrtí svojho staršieho brata Michaela, ktorého celá rodina volala Mike.
Herečka zverejnila emotívny príspevok na Instagrame, v ktorom sa so svojím súrodencom rozlúčila. Zároveň priznala, že Mike dlhodobo bojoval s vážnou chorobou.
„Mike Stone. Môj najstarší brat, zomrel po dlhej chorobe. Želáme ti mu pokoj,“ napísala Sharon k fotografii, na ktorej jej brat pózuje vo vetre s dlhými blond vlasmi a tmavomodrou košeľou.V závere odkazu spomenula aj svojich synov Roana, Lairda a Quinna, ktorých vychováva po adopcii s bývalým manželom Philom Bronsteinom.
O Michaelovi Stoneovi sa verejne veľa nevedelo, no podľa všetkého mal so slávnou sestrou veľmi blízky vzťah. Aj on sa pohyboval vo svete filmu a herectva, pričom objavil sa v niekoľkých projektoch už od 90. rokov.
Fanúšikovia okamžite zaplavili herečkin profil kondolenciami a podpornými odkazmi. „Je mi to veľmi ľúto, Sharon. Dúfam, že si obklopená láskou, podporou a pokojom,“ odkázal jeden z fanúšikov.
Sharon Stone v minulosti viackrát otvorene hovorila o náročných životných skúškach, zdravotných problémoch aj rodinných tragédiách. Smrť milovaného brata je tak ďalšou bolestivou ranou, s ktorou sa musí vyrovnať.