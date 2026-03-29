Polícia VARUJE! Zmena času môže mať vplyv na vodičov, na TOTO si dajte pozor

BRATISLAVA - Zmena času zo soboty (28. 3.) na nedeľu priniesla menej spánku. Bratislavskí policajti preto apelujú na zvýšenú opatrnosť všetkých účastníkov cestnej premávky. Únava a zmena biorytmu môže spomaliť reakcie vodičov. Uviedol to hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

„Únava a zmena biorytmu môžu spomaliť vaše reakcie. Prosíme, buďte maximálne ohľaduplní, dodržujte rozostupy a plne sa venujte vedeniu vozidla,“ odkazujú policajti vodičom. Apelujú tiež na chodcov a cyklistov, aby používali reflexné prvky. „Vďaka nim vás vodiči uvidia včas a predídeme zbytočným tragédiám,“ dodal Szeiff. Polícia upozorňuje, že hoci sa dni predlžujú, viditeľnosť zostáva kľúčová.

V nedeľu začal platiť letný čas. Hodinky sa posunuli o hodinu dopredu, víkendová noc bola o jednu hodinu kratšia.

