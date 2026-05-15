Izraelskí osadníci založili požiare v palestínskych dedinách na Západnom brehu

RAMALLÁH- Izraelskí osadníci v piatok zaútočili v niekoľkých palestínskych dedinách na Západnom brehu Jordánu. Podľa palestínskej tlačovej agentúry Wafá založili požiar v mešite neďaleko Ramalláhu.
Útoky v dedinách
V tej istej dedine podpálili aj autá. Útočníci v ďalšej dedine neďaleko mesta Nábulus vyrážali dvere na domoch, čím podľa agentúry Wafá spôsobili paniku medzi obyvateľmi. Izraelská armáda bezprostredne nepotvrdila tieto incidenty, konštatuje agentúra DPA.
Násilie osadníkov na okupovanom Západnom brehu vzrástlo po začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Podľa palestínskych údajov odvtedy osadníci alebo izraelská armáda zabili najmenej 1072 Palestínčanov.
Generálmajor Avi Bluth, veliteľ centrálneho veliteľstva izraelských ozbrojených zložiek, ktoré pôsobia na Západnom brehu Jordánu, nedávno odsúdil útoky osadníkov. Armáda je však naďalej vystavená kritike, že dostatočne nekoná, aby sa predišlo tomuto násiliu. Podľa DPA existujú obvinenia, že vojaci podporujú osadníkov.
Pochod vlajok v Jeruzaleme
K najnovším útokom došlo po tom, čo tisíce izraelských nacionalistov vo štvrtok v uliciach jeruzalemského Starého Mesta demonštrovali počas každoročného Pochodu vlajok pri príležitosti Dňa Jeruzalema. Podľa agentúry AFP skandovali heslá ako „Smrť Arabom“ či „Nech vaše dediny zhoria“. Mnohí palestínski obyvatelia Starého Mesta zostali zabarikádovaní vo svojich domovoch.
Dňom Jeruzalema si Izrael pripomína dobytie východného Jeruzalema počas Šesťdňovej vojny v roku 1967. V piatok 15. mája si zase Palestínčania pripomínajú Deň palestínskeho exodu (Nakba), keď počas prvej arabsko-izraelskej vojny (1948 - 1949) a v rokoch po nej opustili svoje domovy alebo boli vyhnané státisíce palestínskych Arabov.