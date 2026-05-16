Havarovaný rušeň pri Jablonove nad Turňou sa podarilo vytiahnuť,

JABLONOV NAD TURŇOU - Po náročnej a postupnej práci sa podarilo z priekopy pri Jablonove nad Turňou vytiahnuť rušeň, ktorý tam zostal po zrážke vlakov z vlaňajšieho októbra. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach o tom informuje na sociálnej sieti.
Práce pokračujú ďalej
„Práce na mieste však pokračujú ďalej. Nasledujú ďalšie úkony súvisiace so zabezpečením, presunom a odstraňovaním následkov udalosti. Policajti KR PZ v Košiciach sú na mieste a podľa potreby zabezpečujú verejný poriadok, ako aj bezpečný pohyb techniky v okolí,“ uvádza KR PZ v Košiciach s tým, že ide o technicky náročný zásah, ktorý si vyžaduje čas, koordináciu a maximálnu opatrnosť.
„Končili sme v noci o 0.30 h, nakoľko rušeň nebol na svahu stabilizovaný. Najprv sme ho stabilizovali a konečne sa ho podarilo pomaly dostať na násyp. Následne už potom si ho vieme premiestniť, niečo ´poodpaľovať´ a budeme nakladať na vozeň,“ uviedol na sociálnej sieti inšpektor bezpečnosti železničnej dopravy Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Maroš Tichý.
Pri vyslobodzovaní havarovaného rušňa v Jablonove nad Turňou v piatok (15. 5.) zasahovalo 58 hasičov. S prípravnými a organizačnými prácami, súvisiacimi s plánovaným vyťahovaním rušňa, začali hasiči uplynulý štvrtok. Železničná doprava v predmetnom úseku je pre práce súvisiace s vyťahovaním rušňa zastavená, výluka je naplánovaná do 24. mája.
K zrážke došlo minulý rok
K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo vlani 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa.
Podľa záverov vyšetrovania Ministerstva dopravy (MD) SR bolo príčinou nehody nerešpektovanie návesti „Stoj“ jedným z rýchlikov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pred časom konštatoval, že rušňovodič mal zapnutý YouTube. Polícia zrážku vlakov naďalej vyšetruje.