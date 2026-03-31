MIMORIADNY ONLINE Rusko opäť útočilo: Ukrajina podpísala obrannú dohodu s Bulharskom

KYJEV - Najmenej 11 ranených, vrátane jedného dieťaťa, si vyžiadalo ruské bombardovanie mesta Hluchiv, ktoré leží na severovýchode Ukrajiny blízko hranice s Ruskom. Oznámili to dnes miestne úrady. Pri ruskom ostreľovaní a náletoch dronov na Dnepropetrovskú oblasť bol zabitý 65-ročný muž a ďalších 12 ľudí bolo zranených, oznámil šéf vojenskej správy tohto ukrajinského regiónu Oleksandr Hanža. Na západe Ruska ukrajinské drony zranili troch civilistov, vrátane 15-ročného chlapca, uviedol gubernátor Belgorodskej oblasti Vjačeslav Gladkov. Situáciu sledujeme online.
6:50 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rodina v minulom roku zarobili viac ako 15,8 milióna hrivien, uviedol dnes server RBK-Ukrajina s odvolaním sa na majetkové priznanie hlavy štátu. Prezidentský plat podľa dokumentu predstavoval 336.000 hrivien, čiže 28.000 mesačne.
6:00 Ukrajina a Bulharsko, ktoré je významným výrobcom zbraní, podpísali v pondelok v Kyjeve obrannú dohodu. Dokument s platnosťou na desať rokov sa vzťahuje na výrobu dronov a iných druhov zbraní, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa agentúry AFP. Ukrajinský líder vyjadril „veľkú spokojnosť“ s dohodou, ktorú za Bulharsko podpísal úradujúci premiér Andrej Giurov.
Obytnú štvrť zasiahli riadené letecké bomby
"Obytnú štvrť (v Hluchive) zasiahli riadené letecké bomby. Nepriateľ mieril na civilnú infraštruktúru," napísal na sociálnej sieti náčelník správy Sumskej oblasti Oleh Hryhorov. Jeden zo zranených, 50-ročný muž, je podľa neho vo vážnom stave. V centre Chersonu ruský dron zaútočil na mikrobus a zranil 61-ročného vodiča, informoval starosta Jaroslav Šaňko.
Rusko bombardovalo tiež Slovjansk v Donbase na východe Ukrajiny, zranenia utrpel 42-ročný muž. Ruské riadené letecké bomby zasiahli centrum mesta, kde zničili vzdelávacie zariadenie a tiež poškodili pôrodnicu, jedinú v Doneckej oblasti. Našťastie nezranili žiadnych novorodencov, ani rodičky, ani zdravotnícky personál, oznámil náčelník mestskej správy Vadym Ljach.