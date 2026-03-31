MEGAŠKANDÁL! Nahrávky odhaľujú spoluprácu Maďarska s Ruskom: Do prípadu má byť zapletené aj Slovensko

BUDAPEŠŤ – Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v utorok priznal, že komunikoval s ruskými predstaviteľmi v čase, keď ministri EÚ zvažovali nové sankcie voči Moskve. Uviedol, že ide o bežnú diplomatickú prax. V utorok o tom informoval spravodajský web Politico.
Ako zistilo konzorcium médií - vrátane VSquare, The Insider či Delfi Estonia a ICJK - Budapešť presadzovala zrušenie sankcií voči niektorým ruským podnikateľom a vystúpila proti ďalším opatreniam zameraným na ruskú tieňovú flotilu ropných tankerov. Novinári sa pri svojich zisteniach odvolávajú aj na prepisy telefonátov medzi Szijjártóom a ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, ako aj s námestníkom ruského ministra energetiky Pavlom Sorokinom. Toho Szijjártó informoval o procese prijímania 18. balíka sankcií EÚ.
Novinári analyzovali aj zvukovú nahrávku telefonátu z 30. augusta 2024, ktorý sa uskutočnil tesne po Szijjártóovej návšteve v Petrohrade. Lavrov v ňom maďarského ministra žiadal o pomoc pri vyradení Gulbachor Ismailovovej, sestry ruského miliardára Ališera Usmanova, zo sankčného zoznamu Európskej únie. V tomto telefonáte šéf maďarskej diplomacie uviedol, že „spolu so Slovákmi“ predkladá návrh na jej vyradenie zo sankčného zoznamu EÚ. Ismailovovú únia napokon spolu s ďalšími dvoma ruskými predstaviteľmi vyradila zo zoznamu v marci 2025, doplnil Politico.
Szijjártó odmieta obvinenia zo spolupráce
Szijjártó, ktorý je ministrom zahraničných vecí vo vláde premiéra Viktora Orbána od roku 2014, vznesené obvinenia odmietol a zľahčoval ich. Tvrdí, že o sankciách pravidelne rokuje aj s partnermi mimo EÚ. Zároveň naznačil, že jeho telefonáty odpočúvajú zahraničné spravodajské služby. Na adresu investigatívnych novinárov Szijjártó uviedol, že odviedli výbornú prácu. „Dokázali, že verejne hovorím to isté, čo aj po telefóne,“ uviedol maďarský diplomat a dodal, že už dlho je známe, že zahraničné spravodajské služby odpočúvajú jeho hovory. „Už štyri roky hovoríme, že sankčná politika je zlyhaním a spôsobuje viac škôd Európskej únii než Rusku,“ uviedol. Dodal, že Maďarsko nebude podporovať sankcie voči osobám alebo firmám dôležitým pre jeho energetickú bezpečnosť alebo pre dosiahnutie mieru.
Hovorca maďarskej vlády pre medzinárodné otázky Zoltán Kovács v pondelok pre portál Politico povedal, že kontakty Szijjártóa s Lavrovom sú bežnou diplomatickou praxou a že si nevymieňali citlivé informácie. „Nehovorí o prvkoch, ktoré Rusom nepatria; diskutujú o otázkach verejnej politiky týkajúcich sa Európskej únie,“ povedal Kovács. Dodal, že bez ohľadu na to, či sa to lídrom EÚ páči alebo nie, sa Szijjártó snaží byť sprostredkovateľom medzi Európou a Ruskom a vysvetľovať dôvody prijímaných rozhodnutí. Tvrdenia, že Maďarsko zdieľalo s Ruskom dôverné informácie, označil Kovács za „jednoducho nepodložené“.
Komunikácia s Ruskom vyvolala obavy
Szijjártó už 24. marca priznal, že pred rokovaniami ministrov zahraničných vecí EÚ aj po nich komunikoval s Ruskom, Izraelom, Srbskom, Tureckom a ďalšími partnermi, pričom to označil za bežnú diplomatickú prax. Európska komisia vtedy uviedla, že tieto odhalenia sú „mimoriadne znepokojujúce“ a požiadala o vysvetlenie. Poľský premiér Donald Tusk vyhlásil, že ho tieto správy neprekvapili, a dodal, že je opatrný pri zdieľaní informácií na rokovaniach s Orbánom a vystupuje „iba vtedy, keď je to naozaj nevyhnutné“. Portál Politico tvrdí, že Európska únia v poslednom období obmedzuje tok dôverných materiálov do Maďarska a lídri sa o citlivých otázkach radia v menších skupinách popri summitoch.
Česko by malo prehodnotiť vzťahy s Maďarskom
Česko by podľa prezidenta Petra Pavla malo prehodnotiť vzťahy s Maďarskom vrátane toho, o aké informácie sa s ním bude deliť. Povedal to v utorok Českej televízii v reakcii na zverejnený obsah rozhovoru maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.
„Považujem za absolútne neprijateľné, aby členský štát EÚ a NATO takýmto spôsobom obchádzal pravidlá a s naším protivníkom sa delil o citlivé informácie, ak nie utajované. Určite by sme na základe toho mali prehodnotiť aj naše vzťahy s Maďarskom, konkrétne to, o aké informácie sa s ním delíme a o aké nie. Pretože určite nie je dobré, ak jeden z členských štátov NATO takýmto spôsobom oslabuje našu bezpečnosť,“ podotkol Pavel.
V praktickej rovine by to podľa neho malo znamenať obmedzenie všetkých vzťahov so Szijjártóom, pretože je podľa jeho slov nedôveryhodný. Myslí si, že o tom vedel aj maďarský premiér Viktor Orbán, a nepovažuje za správne nad podobnými zisteniami mávnuť rukou.