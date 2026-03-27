Poľsko a Estónsko spoja sily v obrane: Chystajú spoločnú dohodu, manévre aj vývoj nových dronov

VARŠAVA - Poľsko a Estónsko pracujú na novej dohode o bezpečnostných zárukách a spolupráci, ktorú by mohli podpísať v máji v Tallinne. Po rokovaní s estónskym ministrom obrany Hannom Pevkurom to v piatok uviedol poľský vicepremiér a šéf rezortu obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Informuje o tom varšavský spravodajca.
„Chceme spolu čoskoro podpísať, dúfam, že 21. mája v Tallinne, dohodu o bezpečnostných zárukách a spolupráci v oblasti bezpečnosti. Posledná je z rokov 2012 až 2013, odvtedy sa v Európe všetko zmenilo,“ uviedol poľský minister. Obaja ministri zároveň potvrdili záväzky svojich krajín vyplývajúcich z členstva v Severoatlantickej aliancii (NATO) vrátane kolektívnej obrany. Kosiniak-Kamysz zdôraznil, že Poľsko je pripravené plniť svoje spojenecké povinnosti a garantovať bezpečnosť partnerov v regióne.
V oblasti obranného priemyslu podpísali poľské a estónske podniky dohody o spolupráci, najmä v rozvoji bezpilotných a protidronových technológií. Kosiniak-Kamysz označil Estónsko za lídra v oblasti IT a inováciách, pričom Varšava chce tieto skúsenosti využiť pri budovaní vlastných kapacít.
Investícia do vzdušnej obrany
Poľský minister tiež informoval o rozsiahlej investícii do novej vrstvy protivzdušnej obrany, ktorá zahŕňa desiatky batérií, stovky vozidiel a rôzne typy zbraňových systémov vrátane kanónov a guľometov. Cieľom je posilniť obranné schopnosti a zároveň podporiť rozvoj domáceho zbrojárskeho priemyslu.
Obe krajiny sa dohodli aj na spoločných manévroch. „Hovorili sme o spoločných cvičeniach Brave Houser, ktoré sa budú konať v tomto roku. Toto pozvanie už prijali naši estónski partneri. Tešíme sa, že budeme cvičiť, trénovať a zvyšovať svoje schopnosti. Dostali sme aj pozvanie na cvičenia v Estónsku, ktoré prijímame,“ doplnil Kosiniak-Kamysz. Ministri obrany rokovali aj o situácii na Ukrajine a Blízkom východe, pričom hovorili najmä o možnostiach ukončenia vojen či spolupráci spravodajských služieb.