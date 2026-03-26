Poľsko zníži DPH z palív a zastropuje ich ceny, uviedol premiér Tusk

VARŠAVA - Poľská vláda v reakcii na vojenský konflikt na Blízkom východe a rast cien ropy príjme balík opatrení na zníženie cien palív, vrátane zníženia DPH a zastropovania cien. Vláda chce podľa štvrtkového vyjadrenia premiéra Donalda Tuska dosiahnuť pokles cien približne o 1,20 zlotého (0,28 eura) na liter ešte pred veľkonočnými sviatkami. Informuje o tom varšavský spravodajca.
„Poľská vláda na mimoriadnom zasadnutí prijme komplexný balík rozhodnutí, aby sme zabezpečili čo najnižšie ceny pohonných látok uprostred dramatického nárastu globálnych cien,“ vyhlásil premiér, podľa ktorého pôjde o kombináciu nástrojov, ktoré má vláda k dispozícii vrátane legislatívnych zmien. Balík, ktorý premiér nazval skratkou CPN (ceny paliva nižšie), má zahŕňať zníženie sadzby DPH z palív z 23 % na 8 % a zníženie spotrebnej dane na minimum stanovené Európskou úniou. „Na obdobie uplatňovania znížených sadzieb dane, DPH a spotrebnej dane zavedieme maximálnu maloobchodnú cenu palív,“ doplnil premiér, podľa ktorého má toto opatrenie predísť tomu, aby ceny palív zostali rovnaké napriek zníženým nákladom. Maximálna cena bude stanovená denne.
Pripravujú aj ďalšie riešenia
„Pripravujeme aj ďalšie riešenia, ako napríklad daň z nadmerného zisku ropných spoločností, tzv. daň z nepredvídaných ziskov, ktoré profitujú z vysokých cien ropy,“ vyhlásil a dodal že spoločnosti nepodozrieva zo zlých úmyslov, ale faktom je, že v súčasnej situácii majú väčšie zisky. Tusk očakáva, že parlament aj prezident podporia legislatívne zmeny v zrýchlenom režime, aby mohli vstúpiť do platnosti ešte pred sviatkami.