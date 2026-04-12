Výletníkov zaskočil výskyt záhadného živočícha uprostred lesa: Ako sa dostal cez celý Atlantik až do Európy?

RYBNIK/KŁOKOCIN - Niečo také ešte na vlastné oči zrejme ani nevideli, no napriek tomu sa im to podarilo odfotiť. Reč je o výletníkoch, ktorí sa premávali v poľskom lese a narazili na niečo, čo nevedeli ani identifikovať. Neskôr sa dozvedeli, že ide o mimoriadne exotický druh živočícha, ktorý sa v týchto končinách ani nevyskytuje a samotní lesníci nemohli uveriť ich svedectvu, až kým sa na vlastné oči nepresvedčili, že odchytili agutiho.
"Včera dostalo naše lesníctvo nezvyčajné oznámenie," uviedli celý prípad lesníci z obce Rybník.
V rybnických lesoch, v okolí Kłokocina, spozorovali exotické zviera z Južnej Ameriky. Prítomnosť tohto cicavca priviedla lesníkov do úžasu. Tím prírodovedcov odchytil jedinca, ktorý sa v Poľsku bežne nevyskytuje, a ten putoval do lesnej záchrannej stanice v Mikołowe. "Turisti, ktorí v ten deň trénovali v lese Kłokocin nahlásili, že uprostred cesty sa pohybovalo nezvyčajné zviera," napísali lesníci.
Ich slovám najskôr odmietali uveriť, presvedčila ich až fotka
Nezvyčajný nález lesníkov prekvapil a odborníci zviera identifikovali ako agutiho, druh, ktorý bežne obýva Južnú Ameriku. Fotografie od turistky nakoniec prírodovedcov presvedčili a vyrazili do lesa na záchrannú akciu.
Jeho odchyt nebola prechádzka ružovým sadom
Kacper Paturej, starší špecialista lesnej služby Lesnej správy Rybnik, vysvetlil, že aguti je zviera veľkosti malej mačky. Pohybuje sa podobným spôsobom ako kapybara.
Prvé pokusy o odchytenie zvieraťa sa skončili neúspechom. "Aguti bol veľmi agresívny," uviedol Paturej. Vďaka použitiu podberáka sa ho však podarilo chytiť a prepraviť do strediska pre zvieratá.