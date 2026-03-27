MIMORIADNY ONLINE Drsný úder pre Rusko! Ropný terminál v plameňoch: Kanada uvalila nové masívne sankcie

RIJÁD - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa pri svojej návšteve Saudskej Arábie, ktorú začal vo štvrtok, stretol s korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Obaja štátnici na schôdzke v rudomorskom prístavnom meste Džidda rokovali o eskalácii konfliktu v blízkovýchodnom regióne ao "ukrajinskej kríze", uviedla v noci na dnešok podľa Reuters saudskoarabská štátna tlačová agentúra. Situáciu sledujeme online.
6:25 Kanada pridáva 100 ruských plavidiel tieňovej flotily na sankčný zoznam. Kanada oznámila nové sankcie namierene na ruskú tieňovú flotilu, čím pridala 100 ropných tankov na svoj sankčný zoznam, ako oznámila ministerka zahraničia Anita Anand 26. marca.
6:15 Ukrajinské drony údajne zasiahli ropný terminál v Leningradskom okrese Ruska v tretej noci po sebe útokov.
Zelenskyj sa v saudskoarabskej Džidde stretol s korunným princom bin Salmánom
Ďalšie podrobnosti o obsahu či výsledku rozhovorov Zelenského s faktickým vládcom Saudskej Arábie, ktorá po vypuknutí súčasnej vojny na Blízkom východe teraz tiež čelí útokom dronov iránskej výroby, neboli bezprostredne známe. Zelenskyj už vo štvrtok uviedol, že hlavnou témou rokovaní počas jeho návštevy bude bezpečnosť a že ho čakajú ,,významné stretnutia", neuviedol však, s kým bude rokovať. Zelenského na jeho návšteve podľa Reuters sprevádza šéf ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Rustom Umerov.
Podľa zdroja agentúry AFP má Zelenskyj v Saudskej Arábii podpísať bezpečnostnú dohodu, ktorá sa bude týkať predovšetkým "ochrany neba". Saudská Arábia v posledných týždňoch čelí častým útokom iránskych striel a dronov v rámci odvety Teheránu za americké a izraelské údery, začaté 28. februára. Ukrajina sa drónovým a raketovým útokom bráni už od začiatku ruskej invázie z februára 2022. Rusko v súčasnosti vysiela proti Ukrajine takmer každú noc stovky dronov, prevažne strojov Geraň-2, čo je podľa dostupných informácií ruský názov pre dron Šáhed-136 iránskej konštrukcie, ktorý Rusko vyrába.
Pomoc proti iránskym dronom
Zelenskyj už na začiatku marca hovoril s bin Salmánom o situácii na Blízkom východe a ponúkol mu pomoc s odrážaním iránskych dronových útokov. V tejto súvislosti hovoril aj s lídrami Bahrajnu, Jordánska, Kuvajte, Kataru a Spojených arabských emirátov. V polovici marca potom oznámil, že Ukrajina vyslala na Blízky východ na dve stovky svojich expertov na boj proti dronom.
Ukrajina sa stala jedným z popredných svetových výrobcov špičkových av boji overených stíhacích dronov, ktoré sú lacné a účinné a ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v jej obrane proti rozsiahlej ruskej invázii, poznamenala agentúra AP.
Terčom aj civilná infraštruktúra
Napadnutý Irán útočí popri Izraeli aj na arabské krajiny, kde sa nachádzajú americké základne, ktoré podľa Teheránu slúžia k úderom na jeho území. Terčom odvetných útokov sa však stávajú aj civilné ciele vrátane priemyselnej infraštruktúry a miest. Iránu sa tiež kombináciou niekoľkých útokov na lode a častých hrozieb podarilo takmer zastaviť námornú plavbu v Hormuzskom prielive, kľúčovej tepne na prepravu ropy a zemného plynu.
Nákladná loď plávajúca pod thajskou vlajkou, ktorú 11. marca v Hormuzskom prielive zasiahli neznáme projektily, uviazla na plytčine pri iránskom ostrove Kešm. Uviedla to dnes iránska tlačová agentúra Tasním, ktorú kontrolujú iránske revolučné gardy. Ostrov Kešm sa tiahne pozdĺž iránskej pevniny na severozápade Hormuzského prielivu.
Thajsko podľa Reuters už skôr uviedlo, že po zásahu vypukol požiar v strojovni a následne došlo k explózii na zadnej časti lode Mayuree Naree. Dvadsať členov posádky zachránilo ománske námorníctvo, traja sa nezvestné.