Irán reaguje na výzvu OSN: Cez Hormuzský prieliv chce urýchliť humanitárnu pomoc

TEHERÁN - Irán v piatok oznámil, že v reakcii na žiadosť Organizácie Spojených národov (OSN) uľahčí a urýchli poskytovanie humanitárnej pomoci cez Hormuzský prieliv. Lodná doprava na tejto strategicky dôležitej námornej trase je v súčasnosti ochromená pre vojnu na Blízkom východe a hrozbám zo strany Teheránu. Informuje správa agentúry AP.
„Toto opatrenie odzrkadľuje pokračujúce odhodlanie Iránu podporovať humanitárne úsilie a zabezpečiť, aby sa nevyhnutná pomoc včas dostala k tým, ktorí ju potrebujú,“ uviedol iránsky veľvyslanec pri OSN v Ženeve Alí Bahrajní. V príspevku na sociálnej sieti X doplnil, že Teherán tiež zabezpečí bezpečnú prepravu poľnohospodárskeho nákladu.
Vyhlásenie prišlo len niekoľko hodín po tom, čo OSN oznámila vytvorenie pracovnej skupiny na riešenie vplyvov vojny medzi USA, Izraelom a Iránom na prepravu pomoci.