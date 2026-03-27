USA a Izrael údajne zaútočili na kľúčové zariadenie v Iráne: Spracúva urán na jadrový materiál

Teherán 27. marca (TASR) - Spojené štáty a Izrael zaútočili na zariadenie na spracovávanie uránu v strednom Iráne, oznámila v piatok Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI). Podľa jej vyhlásenia nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok, píše TASR na základe správ agentúr AP a AFP.
„Zariadenie v (meste) Ardakan, ktoré sa nachádza v provincii Jazd, sa pred pár minútami stalo terčom útoku americko-sionistického nepriateľa. Incident neviedol k úniku rádioaktívneho materiálu a neexistujú dôvody na obavy pre občanov ani okolité oblasti,“ oznámila organizácia.
Zariadenie sa zameriava na výrobu uránového koncentrátu v práškovej forme. Ide o jeden z prvotných krokov pri spracovaní uránovej rudy s cieľom získať oddelením od hlušiny čo najčistejší urán. Iránske štátne médiá v piatok informovali aj o útoku na ťažkovodný jadrový reaktor v elektrárni pri meste Arák. Tlačová agentúra Fárs napísala, že tieto útoky si nevyžiadali žiadne obete a vďaka predchádzajúcim bezpečnostným opatreniam neexistuje nebezpečenstvo ohrozenia miestnych obyvateľov.
Izrael zásah potvrdil
Izraelská armáda v piatok potvrdila útok na zariadenie na spracovanie uránu v provincii Jazd v strednom Iráne. Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI) predtým informovala, že zariadenie zasiahli americko-izraelské útoky.
„Pred chvíľou izraelské letectvo... zasiahlo zariadenie na spracovanie uránu nachádzajúce sa v Jazde," uviedla armáda vo vyhlásení. Označila ho ako „jedinečné zariadenie v Iráne používané na výrobu surovín potrebných pre proces obohacovania uránu". Podľa AEOI nebol zaznamenaný únik rádioaktívnych látok.