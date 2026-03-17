Samovražedné útoky v Nigérii! Zahynulo 23 ľudí, veľa je zranených

ABUJA - Najmenej 23 ľudí v pondelok večer zahynulo v meste Maiduguri na severovýchode Nigérie po tom, čo tam samovražední útočníci odpálili výbušniny na viacerých miestach. S odvolaním na miestnu políciu o tom informovali agentúry AP a AFP. Ide o najsmrteľnejší útok v nepokojnom regióne v uplynulom období.
„Bohužiaľ, celkovo 23 ľudí prišlo o život, zatiaľ čo 108 ďalších utrpelo zranenia rôzneho druhu,“ uviedol vo vyhlásení hovorca polície v štáte Borno Nahum Kenneth Daso. Miestni obyvatelia a záchranné služby predtým informovali, že v Maiduguri ako hlavnom meste štátu Borno došlo k trom výbuchom na frekventovaných miestach vrátane veľkého trhoviska a pri vchode do fakultnej nemocnice Univerzity v Maiduguri.
Guvernér štátu Borno Babagana Zulum označil bombové útoky za „barbarské“ a uviedol, že „nedávny nárast útokov súvisí s intenzívnymi vojenskými operáciami v lesoch Sambisa“, ktoré sú baštou miestnych džihádistov z organizácie Boko Haram. Situácia v meste Maiduguri však bola v porovnaní so zvyškom regiónu v uplynulých rokoch pomerne pokojná.