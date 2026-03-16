Francúza zadržiavaného v Azerbajdžane odsúdili na 10 rokov za špionáž

BAKU - Súd v Azerbajdžane v pondelok poslal francúzskeho podnikateľa Martina Ryana na desať rokov do väzenia za špionáž. Ako informovala agentúra AFP, Paríž rozsudok odsúdil a vyzval na Ryanovo okamžité prepustenie. Obvinenia, ktoré voči nemu boli vznesené, rozhodne odmieta.
Zadržanie Ryana a začiatok súdu
Ryana zadržali v decembri 2023. Súdny proces s ním sa začal v januári 2025 - v čase, keď sa vzťahy medzi Parížom a Baku zhoršili pre podporu, ktorú Francúzsko poskytovalo Arménsku - dlhodobému nepriateľovi Azerbajdžanu.
Prokuratúra tvrdí, že Ryan spolupracoval so zamestnancami francúzskych tajných služieb, ktorí údajne pôsobili na francúzskom veľvyslanectve v Baku. Podľa obžaloby zhromažďoval informácie o vzťahoch Azerbajdžanu s Tureckom, Iránom a Pakistanom, ako aj o spoločnostiach napojených na Rusko a Čínu.
Odmieta špionáž, priznáva len kontakty
Podnikateľ vo svojej záverečnej reči pred súdom rozhodne odmietol, že by bol špiónom. Za jediné svoje pochybenie označil to, že nadviazal kontakty s niektorými zamestnancami francúzskeho veľvyslanectva.
Spoluobvinený Mamedli odsúdený na 12 rokov
Spolu s Ryanom súdili aj azerbajdžanského občana Azada Mamedliho, ktorého uznali vinným z vlastizrady a odsúdili na 12 rokov väzenia. Podľa vyšetrovateľov ho Ryan skontaktoval s agentmi francúzskych tajných služieb, ktorí od neho následne chceli, aby na moskovskej univerzite, kde študoval, naverboval na spoluprácu iných Rusov a Azerbajdžancov.
Hovorca francúzskeho ministerstva zahraničných vecí uviedol, že odmietajú „tvrdenia Azerbajdžanu, ktorými odôvodňuje svoje nepriateľské kroky“ voči francúzskemu občanovi aj voči Parížu. Francúzske úrady zároveň svojim občanom odporúčajú necestovať do Azerbajdžanu, ak na to nemajú vážny dôvod, a to pre riziko svojvoľného zadržania a následných nespravodlivých súdnych procesov. Ryan je generálnym riaditeľom azerbajdžanskej spoločnosti Merkorama, ktorá od roku 2020 pôsobí v Baku a venuje sa dovozu potravín a surovín. Podľa právnika má aj britské občianstvo.
Vzťahy medzi Francúzskom a Azerbajdžanom sa od minulého roka postupne zlepšujú. Začiatkom marca spolu telefonovali prezidenti Emmanuel Macron a Ilham Alijev, ktorí diskutovali o obnovení bilaterálnej spolupráce. Podľa francúzskeho diplomatického zdroja však medzi otvorené sporné otázky stále patrí aj osud Martina Ryana.