Zábava sa zmenila na NOČNÚ MORU: Dievča (14) vyletelo z kolotoča počas jazdy! OKAMŽITÝ prevoz do nemocnice

PRAHA - Zábava na známej pražskej púti sa v sobotu večer zmenila na dramatické chvíle. Zo známej kolotočovej atrakcie vypadlo maloleté dievča, ktoré utrpelo zranenie hlavy. Na miesto okamžite vyrazili záchranári aj polícia.
K desivému incidentu došlo v sobotu večer na tradičnej Matějskej púti v Prahe. Priamo počas jazdy na jednej zo zábavných atrakcií vypadlo 14-ročné dievča, ktoré museli záchranári s poranením hlavy okamžite previezť do nemocnice. Podľa hovorcu pražskej polície Jana Rybanského bola tínedžerka počas jazdy riadne zaistená bezpečnostným systémom. Osudným sa jej však stal náhly zdravotný problém. Počas rotácie sa jej pravdepodobne urobilo nevoľno, stratila kontrolu nad telom a následne z kolotoča vypadla.
Zlyhanie techniky vylúčili
Podľa informácií agentúry Aktu.cz sa nehoda stala na obľúbenej otočnej atrakcii s názvom Break Dance. Na miesto boli okamžite vyslané posádky záchrannej služby vrátane lekára. Dievča síce utrpelo poranenie hlavy, no počas zásahu komunikovalo a podľa lekárov nebolo v ohrození života. Po prvotnom ošetrení ju transportovali do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.
Kriminalisti, ktorí sa prípadom intenzívne zaoberajú, nateraz vylúčili požitie alkoholu u obsluhy atrakcie aj u samotnej zranenej. Podľa doterajšieho preverovania boli všetky bezpečnostné prvky zariadenia plne funkčné a správne použité. Polícia tak nateraz pracuje s verziou, že išlo o nešťastnú náhodu spôsobenú náhlym zlyhaním organizmu mladého dievčaťa počas extrémnej záťaže, ktorú podobné rotačné atrakcie predstavujú.