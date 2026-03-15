Strach a popravy v Iráne: Režim sa obracia proti VLASTNÝM gardistom! V uliciach sa objavujú ZNETVORENÉ telá

TEHERÁN - Napätie v Iráne sa podľa viacerých správ neodohráva len na fronte či vo vzduchu, ale aj priamo v radoch režimových bezpečnostných zložiek. Vnútri elitných revolučných gárd má narastať nedôvera, podozrenia zo špionáže a tvrdé represie voči vlastným členom.
Zatiaľ čo americké a izraelské rakety zasahujú iránsku infraštruktúru, vo vnútri elitných jednotiek Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) sa podľa vojnového spravodajcu Davida Patrikarakosa šíri atmosféra strachu a podozrievania. Vo svojom texte pre britský denník Daily Mail uviedol, že režim sa čoraz viac obáva zrady vo vlastných radoch a údajne neváha tvrdo zasiahnuť ani proti vlastným gardistom.
Novinár opisuje prípad z ulíc Teherán, kde bolo nájdené telo dôstojníka revolučných gárd so stopami brutálneho násilia. Podľa jeho zdrojov nešlo o náhodný čin, ale o varovanie pre ostatných členov bezpečnostných zložiek. Vedenie gárd sa totiž obáva, že do ich radov prenikli agenti nepriateľských tajných služieb.
Podozrenia zo špionáže
Zdroje citované v reportáži hovoria o desiatkach podobných prípadov v posledných dňoch, pričom podozrenia zo špionáže sa majú týkať aj jednotiek zodpovedných za odpaľovanie rakiet. Tvrdé vyhlásenia prichádzajú aj zo strany bezpečnostných predstaviteľov. Veliteľ iránskej polície Ahmad-Reza Radan podľa portálu Iran International varoval, že každý, kto by konal v prospech nepriateľov krajiny, bude považovaný za nepriateľa štátu.
V pohotovosti sú aj polovojenské jednotky Basij, ktoré sa zvyčajne využívajú na potláčanie protestov. Podľa zdrojov sa však režim momentálne najviac obáva práve možnej mobilizácie bežných obyvateľov, ktorí by mohli vyjsť do ulíc.