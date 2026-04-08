Sekundy HRÔZY na trhoch: Masívne ruské koleso sa z ničho nič prevrátilo, minimálne 10 vážne zranených!

NAÍ DILLÍ - Desivý incident otriasol návštevníkmi tradičného indického veľtrhu Bhainsaha Mela. Najmenej desať ľudí utrpelo ťažké zranenia po tom, čo sa priamo počas jazdy zrútilo 18-metrové ruské koleso. Dramatické chvíle zachytáva aj video z miesta nešťastia.
Podľa svedkov sa atrakcia začala správať podozrivo krátko pred kolapsom. Ruské kolo sa malo ešte dvakrát otočiť, keď sa ozvali hlasné škrípavé zvuky. Následne sa začali lámať jeho podpery a celá konštrukcia sa pomaly naklonila na bok, až sa napokon zrútila k zemi.
Konštrukcia takú záťaž nevydržala, desať ľudí je vážne zranených
V čase nešťastia sa na kolotoči nachádzalo približne 80 ľudí. Desiatky z nich zostali zakliesnených v troskách a čakali na pomoc. Záchranné zložky mali plné ruky práce – vyslobodenie všetkých uviaznutých trvalo takmer hodinu.
Najmenej desať osôb utrpelo vážne zranenia, medzi nimi aj dve deti. Ďalších približne tridsať ľudí vyviazlo s ľahšími poraneniami, no mnohí si odniesli aj silný psychický šok.
Incident sa odohral v stredu 1. apríla počas jedného z najväčších miestnych podujatí. To, čo malo byť zábavou, sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenilo na nočnú moru.
Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že príčinou tragédie mohla byť nestabilná a nedostatočne ukotvená základňa atrakcie. Úrady aktuálne preverujú možné pochybenia organizátorov aj porušenie bezpečnostných predpisov.