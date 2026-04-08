Streda8. apríl 2026, meniny má Albert, zajtra Milena

Sekundy HRÔZY na trhoch: Masívne ruské koleso sa z ničho nič prevrátilo, minimálne 10 vážne zranených!

Kolaps ruského kolesa sledovali stovky návštevníkov trhov na vlastné oči.
Kolaps ruského kolesa sledovali stovky návštevníkov trhov na vlastné oči. (Zdroj: gettyimages.com)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

NAÍ DILLÍ - Desivý incident otriasol návštevníkmi tradičného indického veľtrhu Bhainsaha Mela. Najmenej desať ľudí utrpelo ťažké zranenia po tom, čo sa priamo počas jazdy zrútilo 18-metrové ruské koleso. Dramatické chvíle zachytáva aj video z miesta nešťastia.

Podľa svedkov sa atrakcia začala správať podozrivo krátko pred kolapsom. Ruské kolo sa malo ešte dvakrát otočiť, keď sa ozvali hlasné škrípavé zvuky. Následne sa začali lámať jeho podpery a celá konštrukcia sa pomaly naklonila na bok, až sa napokon zrútila k zemi.

Konštrukcia takú záťaž nevydržala, desať ľudí je vážne zranených

V čase nešťastia sa na kolotoči nachádzalo približne 80 ľudí. Desiatky z nich zostali zakliesnených v troskách a čakali na pomoc. Záchranné zložky mali plné ruky práce – vyslobodenie všetkých uviaznutých trvalo takmer hodinu.

Najmenej desať osôb utrpelo vážne zranenia, medzi nimi aj dve deti. Ďalších približne tridsať ľudí vyviazlo s ľahšími poraneniami, no mnohí si odniesli aj silný psychický šok.

Incident sa odohral v stredu 1. apríla počas jedného z najväčších miestnych podujatí. To, čo malo byť zábavou, sa v priebehu niekoľkých sekúnd zmenilo na nočnú moru.

Predbežné vyšetrovanie naznačuje, že príčinou tragédie mohla byť nestabilná a nedostatočne ukotvená základňa atrakcie. Úrady aktuálne preverujú možné pochybenia organizátorov aj porušenie bezpečnostných predpisov.

Viac o téme: TrhyZrútenieJarmokKolotočRuské kolesoIndia
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Premiér: Rozhodovať o bezpečnosti Slovenska musia samotní občania
Správy
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! Manželka Vanda mala z tohto strach
Ema Müller o traumách slávneho otca: Detstvo nebolo vždy ružové! Manželka Vanda mala z tohto strach
Prominenti
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh pred štartom prípravy na MS
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh pred štartom prípravy na MS
Šport

Domáce správy

Prezident SR Peter Pellegrini.
Domáce
Hasiči zasahujú pri požiari
Domáce
Počasie prinesie studenú sprchu:
Domáce
Aktuálne: Vypukol požiar rodinného domu, zasahujú hasiči
Žilina

Zahraničné

Sekundy HRÔZY na trhoch:
Sekundy HRÔZY na trhoch: Masívne ruské koleso sa z ničho nič prevrátilo, minimálne 10 vážne zranených!
Zahraničné
Ilustračné foto
Zahraničné
Iránske revolučné gardy sú
Zahraničné
Nemecká dedina je energeticky
dromedar.sk

Prominenti

Matthew McConaughey
Zahraniční prominenti
Ľubomír Višňovský
Domáci prominenti
FOTO Nečakaný krok! Belohorcová a
Domáci prominenti
Lela prvýkrát po rozchode
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Rekonštrukcia snov sa zmenila
Zaujímavosti
Najstaršie prístavy sveta: Odkryte
dromedar.sk
Svadobná plánovačka po stovkách
Zaujímavosti
Neurovedec odhalil kód k
Zaujímavosti

Dobré správy

Pláž Dubovica na ostrove
Domáce
Pomoc, ktorá vám všetko
hashtag.sk
Zdroj: Shutterstock
Domáce
Zdroj: Getty Images
feminity.sk

Ekonomika

Slovensko má nového multimilionára: O kráľovskú výhru v Eurojackpote sa však musí podeliť!
Veľký zásah za státisíce: Colníci odhalili u bulharského vodiča obrovský kontraband (foto)
Pasca na kupujúcich: Viac ako polovica jazdených áut na trhu má temnú minulosť, luxusné značky vedú
Koniec šialenstva na pumpách? Ceny ropy prudko padajú, radosť však môže byť predčasná!
Šport

HK Poprad – HK Nitra: Online prenos zo 4. semifinále play-off Tipsport ligy
Tipsport liga
Shiffrinová zverejnila smutnú správu: Pravdu sme skrývali, ale naozaj sme o tom nechceli hovoriť
Lyžovanie
VIDEO Nepríde ani Tatar: Slováci sa na MS 2026 musia zaobísť bez viacerých zvučných mien
MS v hokeji
VIDEO Po hlave si skákať nenechá: Šimon Nemec upratal drzého nováčika, pobavil spoluhráčov aj fanúšikov
NHL

Auto-moto

TEST: Ford Puma Gen-E - Puma medzi elektromobilmi je ako líška v kurníku
Klasické testy
Mercedes-Benz triedy V Marco Polo má novinku, lepšie sa v ňom vyspíte
Predstavujeme
FOTO: Kia EV2 - konečne lacný elektromobil? EV2 chce slúžiť masám
Predstavujeme
FOTO: BYD Atto 2 DM-i – nový silný a hlavne lacnejší prírastok medzi hybridmi
Novinky

Kariéra a motivácia

Šokujúci trend na trhu práce: Ghost jobs ovládajú pracovný svet, ale čo to vlastne znamená pre vás?
Hľadám prácu
Ako byť produktívny aj po práci? Tieto triky vám zmenia večery
Práca a voľný čas
Prečo zamestnávatelia dnes pozerajú na vysokú školu inak? Odhaľujeme pravdu!
Prostredie práce
Nečakaná situácia v práci: Kedy máte nárok na platené voľno na pohrebe a ako to skutočne funguje
Zákonník práce

Varenie a recepty

Jediný šalát, ktorý chutí každému bez výnimky. Podávam ho k sviatočnému stolu.
Toto je ten najlepší hrášok do veľkonočného zemiakového šalátu: Ako čerstvý aj mimo sezónu!
Mrkvová torta s polevou
Torty
Plnené vajcia s avokádom a lososom
Jednohubky

Technológie

Neandertálci zmizli z povrchu Zeme kvôli sexu, nie kvôli vojne, hovorí nová štúdia
História
Slovenský Inštitút experimentálnej fyziky predstavil model, ktorý rieši záhadu čiernych dier, singularity a hmotnosti v jednom: Fyziku môže posunúť míľovými krokmi vpred
Veda a výskum
Ukrajinský Leopard 1A5 prežil 52 útokov dronov: takto sa tanky prispôsobujú novej vojne
Moderná vojna a konflikty
Ak sa spoliehaš na AI odpovede od Google, môžeš veriť nepresným informáciám. Denne ich vyprodukuje milióny
Správy

Bývanie

Bol temný, zastaraný a už veľmi potreboval zmenu. Z bytu na Februárke spravili moderné bývanie za asi 50-tisíc eur
5 chýb v obývačke, ktoré si hostia rýchlo všimnú, hoci vy ich ani nevnímate. Pre toto sa u vás nemusia cítiť dobre
Keď dcéra odišla z domu, pustili sa do veľkej zmeny. Aj takto to môže vyzerať, keď sa rodičia rozhodnú bývať po svojom
Rovné biele línie sú nuda, chceme teplo a nostalgiu! Retro zo 70. rokov sa vracia, takto ho môžete použiť u seba doma
Pre kutilov

Trháte jarné listy jahôd rukou? Možno si práve ničíte celú tohtoročnú úrodu
Zelenina a ovocie
Panoramatické strešné okná pre otvorený priestor
Strecha
6 jednoduchých trikov, ako zabaviť sliepky a zlepšiť ich pohodu. Fungujú aj v menších výbehoch!
Chovateľstvo
Jedna farba takmer na všetko? Pri domácich projektoch to môže byť veľká výhoda
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Myslíte si, že máte super IQ? Otestujte sa a zistite pravdu!
Feminity
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Sekundy HRÔZY na trhoch:
Zahraničné
Sekundy HRÔZY na trhoch: Masívne ruské koleso sa z ničho nič prevrátilo, minimálne 10 vážne zranených!
Počasie prinesie studenú sprchu:
Domáce
Neuveriteľné sa pre neho
Domáce
Poslanca prichytili na nákupe
Domáce
Ďalšie zo Zoznamu