Spoločná právomoc v otázkach verejného zdravia patrí štátom EÚ, uviedol premiér Fico

Premiér Slovenskej republiky Robert Fico.
TASR

BRATISLAVA - Európska únia (EÚ) nemá ani výlučnú, ani spoločnú právomoc v otázkach verejného zdravia. Táto právomoc patrí jednotlivým štátom. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD) v súvislosti s tým, že vláda odmietla prijať revíziu predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).

„Predpisy regulujú postupy pri cezhraničných pandémiách. Vytvárajú právne podmienky napríklad pre možnosť povinného očkovania, obmedzenie pohybu osôb, nútený odber zdravotníckych produktov určených WHO a ďalšie obdobné zásahy do suverenity individuálneho štátu,“ uviedol Fico. Za zvláštne považuje, že EÚ žiadala členské štáty, aby tieto revidované predpisy WHO akceptovali bez výhrad. K 1. marcu podľa premiéra odmietlo tieto predpisy ďalších 11 krajín. Zároveň pripomenul, že na ich riziká upozorňoval aj splnomocnenec vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár.

Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó

Opozícia sa odmietla pridať k listu

Fico vo videu taktiež poukázal na to, že opozícia sa odmietla pridať k listu, ktorý mienil v mene všetkých parlamentných strán poslať ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému v súvislosti s ropovodom Družba. „Vychádzal som z toho, že energetická bezpečnosť Slovenska je nad všetky stranícke záujmy a že spoločne budeme naliehať na Zelenského, aby prestal škodiť Slovensku, aby umožnil návštevu vraj poškodeného ropovodu na Ukrajine, aby sme ho spoločne a za peniaze EÚ opravili, ak je naozaj poškodený, a aby čo najrýchlejšie došlo k obnove dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska,“ povedal predseda vlády.

Tvrdí, že v tomto spore formálne stojí Európska komisia (EK) na slovenskej strane. Fico však necíti dostatočný tlak na ukrajinského prezidenta. „Prezident Zelenskyj prekročil všetky červené čiary a musí prísť legitímna otázka, koho záujmy sú pre EK, Európsky parlament a Európsku radu dôležitejšie. Tie ukrajinské alebo tie, ktoré otvárajú členské krajiny EÚ,“ dodal premiér.

Reagoval na kritiku opozície

Zároveň reagoval na kritiku opozície, že Slovensko má vysoké ceny pohonných hmôt. „Máme stále jedny z najlacnejších palív a vláda v spolupráci s rafinériou Slovnaft urobí všetko preto, aby sme držali krok s našimi susedmi vo V4 a určite boli lacnejší ako v Rakúsku,“ podotkol Fico. Deklaroval tiež, že ak by si EÚ ako inštitúcia pýtala mandát na mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom, hlasoval by za to „obidvoma rukami“. Akákoľvek mierová dohoda však podľa premiéra musí byť tvorená a uzatváraná len za účasti Ukrajiny a s jej súhlasom.

Súvisiace články

Fico pošle Zelenskému LIST
Fico pošle Zelenskému LIST kvôli Družbe: Podpisy opozičníkov CHÝBAJÚ, štipľavé reakcie sa okamžite dostavili!
Domáce
FOTO Fico na samite jadrovej
Fico na samite jadrovej energie: Stretol sa s von der Leyenovou, o TOMTO hovorili! Čaká ho veľká diskusia s Macronom
Domáce
Fico opäť pritvrdil: Po
Fico opäť pritvrdil: Po Šimečkovi chce dať kazajku už aj na Korčoka, drsné slová o politickej bezpohlavnosti!
Domáce
Fico so Šimečkom sa
Fico so Šimečkom sa utrhli z reťaze: Vytiahli na seba slovník ako z tretej cenovej! Padli urážky aj tvrdé narážky
Domáce

Hasiči zasahujú pri požiari
Horí les! VIDEO Hasiči zasahujú pri požiari v katastri obcí Vysoká nad Kysucou a Veľké Rovné
FOTO Počas požiaru domu v
V obci Turček horel dom! Ľudia sa nadýchali splodín, vznikla škoda za 10-tisíc eur
Mestská galéria v Rimavskej Sobote oslavuje 30 rokov – otvára veľkú výstavu regionálneho umenia
Saunovanie má blahodárne účinky
Dráma v hoteli v známom letovisku: Žena sexuálne zaútočila v saune na mladého turistu
Jozef Roháč.
Roháč sa priznal k ďalším bombovým útokom v Maďarsku! Tvrdí, že mali ovplyvniť voľby
Európska únia vyradila zo
Európska únia vyradila zo sankčného zoznamu dve osoby: TIETO ostávajú
Konflikt v Jemene neutícha
VAROVANIE pre spojencov USA, do vojny na Blízkom východe sa môže zapojiť aj RADIKÁLNA skupina: Možné scenáre vývoja!
Ján Kraus
Český moderátor Jan Kraus sebavedome: Vďaka mne spoznal svet Slovensko! O čom to hovorí?
Brad Pitt
Zabudnuté lásky jednej krásky alebo... Ako sa slávna herečka vykašľala na Brada Pitta!
Ján Dobrík v relácii
Ján Dobrík získal lukratívny flek: Pri výbere neohúril, TOTO zadrel na kastingu! Nikto ani nedýchal
Laura Vizváryová so synom
Útoky na Kollárovú EX Lauru prekročili medze: Nechutné narážky na syna! Nazvali ho... to je odporné
Myslíte si, že by
Myslíte si, že by ste to zvládli aj vy? Režisér filmov pre dospelých šokuje: TÚTO prácu zvládne len hŕstka mužov!
Tento každodenný zvyk bol
Tento každodenný zvyk bol dlho považovaný za zdravý: Nové štúdie to popierajú, skoncujte s ním aj vy!
Bola 18 dní v
Bola 18 dní v kóme a tvrdí, že navštívila PEKLO: Ak uvidíte TÚTO postavu, ešte nie je koniec! Čo zažila na druhom svete?
Vymenili prestíž za pokoj
Vymenili prestíž za pokoj v duši: Ak sa trápite v práci, TOTO sú povolania, v ktorých ľudia našli skutočné šťastie!
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
Robert Kiyosaki varuje pred najväčším krachom v histórii: Toto teraz radí ľuďom!
Myslíte si, že poznáte dopravné predpisy? Týchto 20 otázok vás vyvedie z omylu! (kvíz)
Zadresniť alebo úplne zrušiť: Viac ako polovica Slovákov má s aktuálnym nastavením 13. dôchodkov problém! (prieskum)
Ďalší veľký záťah: Daniari odhalili nelegálnu továreň na cigarety, škoda sa šplhá k miliónu (foto)
ZPH 2026 Gesto za gestom od Ukrajiny a ďalší bojkot ceremoniálu: Najhoršie hry v histórii
ZPH 2026 Víťazná rozlúčka chlapcov spod Tatier: Slovensko oslavuje historicky najlepšie umiestnenie
Martin Dúbravka vychytal ďalšie čisté konto: Arsenal udrel v závere, domáce zlyhanie Chelsea
VIDEO Liptáci sa postupových osláv nedočkali: Zvolen na domácom ľade odvrátil prvý mečbal súpera
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
TEST: Cupra Terramar VZ - nástupca Atecy v plnej paráde
V súvislosti s rozšírením cesty I/66 SSC podala návrh na vyvlastnenie
Ako si vybudovať osobný brand, ktorý vám otvorí dvere k lepšej práci
Šepká sa o prepúšťaní? Toto by ste mali urobiť skôr, než sa rozhodne o vašej práci
Kariéra po štyridsiatke? Toto je pravda, ktorú vám o práci po 40-ke nikto nepovie
Leto, ktoré vám môže zmeniť kariéru. Väčšina ľudí ho premrhá, vy to urobiť nemusíte
Všetci sa ma pýtajú, prečo sú moje palacinky také extrémne jemné. Tajomstvo sa ukrýva v tejto jednej ingrediencii.
Kapusta, mrkva a krémová zálievka: Dokonalý coleslaw, ktorý stihnete do 15 minút.
Domáci termix: Bez zbytočných prísad, poteší deti aj dospelých
Ryžové rezance s kuracím mäsom
Stephen Hawking varoval, že ľudstvo môže zaniknúť. Toto je 5 hrozieb, ktorých sa obával najviac
Posledné útoky iránskych dronov Shahed zvýšili dopyt po ukrajinskom „zabijakovi Shahedov“. Kyjev tieto interceptory zatiaľ neplánuje exportovať
Málokto vie, čo všetko dokáže Ethernet port na počítači. Tento nenápadný konektor má viac využití, než si myslíš
Čína práve schválila prvý mozgový implantát na bežné používanie. Ľuďom s ochrnutím môže vrátiť schopnosť pohybu
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Bol taký malý, že ho volali krabica od topánok. Za nenápadnou fasádou je dnes moderné bývanie s troma spálňami
Bývate dlhé roky bez zmeny? 7 dizajnérskych trikov, ktoré menia atmosféru v miestnosti a nestoja ani cent
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Vertikálne pestovanie jahôd so závlahou: Svojpomocný projekt z PVC rúr a dažďovej vody
Nepodceňte „srdiečka“ jahôd! Tento jednoduchý jarný trik znásobí úrodu
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
KVÍZ: Rozumiete sexuálnej príťažlivosti? Väčšina ľudí nevie odpoveď už na 3. otázku
Saunovanie má blahodárne účinky
Jozef Roháč.
Konflikt v Jemene neutícha
Desivé vyhlásenie Iránu: Ukrajina
