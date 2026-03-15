Ceny palív v centre pozornosti: Koalícia sľubuje stabilitu, opozícia kritizuje najvyššie ceny v EÚ

BRATISLAVA - Vláda bude podľa poslanca Národnej rady SR za koaličný Hlas-SD Petra Kalivodu robiť všetko pre to, aby udržala ceny palív na prijateľnej úrovni pre všetkých občanov. Opozičný poslanec Tomáš Valášek (PS), naopak, skritizoval, že ceny palív sú dlhodobo najvyššie v rámci EÚ. Opozičná poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková kabinetu vyčíta, že v súvislosti so situáciou ohľadom ropy ešte nezvolala Bezpečnostnú radu SR. Ak budú ceny palív stúpať, vláda podľa nej bude musieť situáciu riešiť napríklad znížením spotrebnej ceny. Koaličný poslanec Marián Kéry (Smer-SD) to nepovažuje za dobré riešenie. Vyplýva to z vyjadrení politikov v nedeľnej diskusnej relácii O 5 minút 12 na STVR.
Kalivoda odmietol tvrdenia Valáška o najvyšších cenách palív. „Dnes máme jedny z najlacnejších palív v Európskej únii, chvalabohu, a najlacnejšie v celej V4,“ poznamenal. Vláda podľa jeho slov koná vo veci veľmi aktívne. „Zajtra alebo pozajtra by opäť malo pokračovať rokovanie so Slovnaftom, kde sa zhodnotí situácia, pretože vidíte, že situácia na Blízkom východe sa naozaj dramaticky zo dňa na deň mení. A bude sa teda hľadať ďalšia cesta,“ dodal. Kéry ozrejmil, že zníženie spotrebnej ceny palív by spravilo obrovský výpadok v rozpočte. „Zníženie spotrebnej dane by viedlo k tomu, že by sme absolútnym spôsobom popreli tú našu konsolidáciu, ktorá bola naozaj, priznávam, veľmi tvrdá,“ skonštatoval. Obaja zároveň skritizovali opozíciu, že sa nepridala k listu, ktorý premiér Robert Fico (Smer-SD) s podporou koaličných strán adresoval ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému. Tvrdia, že sa stavajú na stranu Ukrajiny, nie Slovenska.
Valášek, naopak, vyzval koaličných politikov, aby sa podpísali pod list, ktorý opozícia adresovala ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k ukončeniu agresie. Zároveň skritizoval Zelenského, že nepripustil inšpektorov k ropovodu Družba. „Ubližuje tým sám sebe, oslabuje svoj vlastný argument a hlavne nahráva (maďarskému premiérovi) Viktorovi Orbánovi v tej jeho štvavej, nenávistnej kampani,“ skonštatoval.
Marcinková vládu skritizovala za to, že nebola schopná diverzifikovať zdroje ropy a SR je odkázaná na východnú stranu, ktorú označila za nespoľahlivú. List premiéra adresovaný Zelenskému považuje za prázdne gesto. „On je premiér tejto krajiny, ktorá mala tri roky na to, vieme, v akej sme situácii, aby diverzifikovala zdroje, z ktorých nám prúdi ropa,“ podotkla poslankyňa. Podľa nej by sa mal pozrieť na nástroje, ktoré má na stole ako premiér, či už daňové alebo iné, a nehľadať v poslednej chvíli spásu v listoch.
Kroky USA boli nepremyslené
V diskusii sa dotkli aj situácie na Blízkom východe. Kalivoda a Valášek sa zhodli, že kroky USA boli nepremyslené. Nevidia optimisticky, že by malo v blízkej dobe dôjsť k mieru. Kalivoda upozornil, že ak bude konflikt pokračovať, bude mať zásadný vplyv na bezpečnosť celého sveta. Kéry konflikt rovnako skritizoval. Marcinková si, naopak, nemyslí, že bude konflikt trvať dlho. Americký prezident Donald Trump podľa nej bude hľadať cesty, ako z konfliktu „vycúvať“. „Vyhlási nejaký čiastkový cieľ, ktorý povie, že splnili, hoci táto vojna od začiatku bola bezcieľna,“ uviedla. Využívanie umelej inteligencie (AI) v predvolebnej kampani by podľa Marcinkovej malo byť regulované. Valášek v tejto súvislosti uviedol, že by podporil návrh, ktorý by zaviedol povinné označovanie obsahu, ktorý bol vytvorený umelou inteligenciou.