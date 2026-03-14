Európska únia vyradila zo sankčného zoznamu dve osoby: TIETO ostávajú

BRUSEL - Členské štáty Európskej únie sa dohodli na vyradení holandského podnikateľa Nielsa Troosta a dcéry šéfa ruskej energetickej spoločnosti Transnefť Maje Bolotovej zo sankčného zoznamu. Vyplýva to zo sobotného rozhodnutia Rady EÚ, ktoré bolo zverejnené v Úradnom vestníku EÚ. Na zozname sankcionovaných osôb však naďalej ostávajú ruskí oligarchovia Ališer Usmanov a Michail Fridman. O ich vyradení sa podľa portálov Euractiv.com či EUobserver usilovalo Slovensko s podporou Maďarska.
