Poplach v Lotyšsku: Vzdušný priestor narušili v noci dva lietajúce objekty

RIGA - Vzdušný priestor Lotyšska narušili v noci na stredu dve neidentifikované bezpilotné lietadlá, ktoré prileteli z Ruska a Bieloruska. Jedno z nich havarovalo na lotyšskom území. Informuje o tom lotyšský telerozhlas LSM odvolávajúci sa na vyhlásenia ozbrojených síl (NBS) a ministerstva obrany.
Zástupca náčelníka generálneho štábu NBS Egils Leščinskis uviedol, že radary protivzdušnej obrany o 02.19 h miestneho času (01.19 h SEČ) zachytili neznámy lietajúci objekt blížiaci sa k lotyšskému územiu z Ruska. Objekt zachytili aj akustické senzory. Približne o 02.30 sa objekt zrútil v Kraslavskom okrese v blízkosti obce Dobročina. Na miesto dorazili príslušníci ozbrojených síl, štátnej polície a pohraničnej stráže, ktoré našli aj jeho zvyšky. Kde bol vyrobený, zatiaľ nie je známe.
Pri incidente nedošlo k zraneniam osôb ani k poškodeniu civilnej infraštruktúry. Leščinskis ďalej informoval, že okolo 00.50 h miestneho času (v utorok o 23.50 h SEČ) radary zachytili ďalší objekt, ktorý priletel z Bieloruska, následne sa otočil a odletel smerom do Ruska. „Objekt sa s najväčšou pravdepodobnosťou vychýlil z kurzu alebo bol ovplyvnený prostriedkami rádioelektronického boja, ktoré chránia technicky dôležité objekty,“ poznamenal Leščinskis v rozhovore pre lotyšskú televíziu. V noci na stredu prenikol dron aj do vzdušného priestoru Estónska, kam sa dostal z Ruska. Následne narazil do komína elektrárne Auvere ležiacej neďaleko hraníc s Ruskom. Ani v tomto prípade nikto neutrpel zranenia ani nebola poškodená energetická infraštruktúra. Incident sa stal približne v čase, keď bol neďaleký ruský prístav Usť-Luga cieľom ukrajinského dronového útoku.