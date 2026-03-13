Incident na hraniciach s Ukrajinou: Rumunsko aktivovalo radary aj stíhačky kvôli ruským dronom

BUKUREŠŤ - Rumunsko vyslalo stíhačky monitorovať drony, ktoré zrejme narušili jeho vzdušný priestor. Je možné, že trosky dronov dopadli na rumunské územie blízko hranice s Ukrajinou, oznámilo dnes podľa agentúry Reuters rumunské ministerstvo obrany. Podobným incidentom čelí balkánska krajina od rozpútania ruskej vojny proti Ukrajine opakovane.
,,Radarové systémy ministerstva obrany detekovali okolo 10:00 (9:00 SEČ) vzdušné ciele severne od okresu Tulcea," uviedlo ministerstvo. Tento okres na severe susedí práve s Ukrajinou. ,,Systémy protivzdušnej obrany boli uvedené do pohotovosti a dva lietadlá F-16 z 86. leteckej základne v Borcei vzlietli na prieskum a monitorovanie vzdušného priestoru," dodalo ministerstvo.
Ukrajina a Rumunsko zdieľa zhruba 650 kilometrov dlhú hranicu. Od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine v roku 2022 Rumunsko zaznamenalo niekoľko incidentov, keď ruské drony vleteli do jeho vzdušného priestoru alebo ich trosky dopadli na rumunské územie. Stáva sa tak napríklad pri ruských útokoch na ukrajinskú infraštruktúru v oblasti ústia Dunaja, ktorý tvorí hranicu medzi Ukrajinou a Rumunskom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho rumunský náprotivok Nicušor Dan vo štvrtok v Bukurešti podpísali dohodu o spoločnej výrobe dronov v Rumunsku.