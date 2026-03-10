Vojna priamo nad plážami v Dubaji: Stíhačka F-16 zneškodnila íránsky dron pred zrakmi turistov!

DUBAJ - Pokojný deň na známej dubajskej pláži Al-Mamzar sa zmenil na vojnovú zónu. Turisti a miestni obyvatelia sa stali svedkami dychberúceho manévru, pri ktorom stíhačka F-16E vzdušných síl Spojených arabských emirátov (SAE) prenasledovala iránsky útočný dron typu Šáhid-136. Súboj sa skončil explóziou krátko po tom, čo stíhačka vypálila navádzanú raketu vzduch-vzduch.
Na sociálnych sieťach sa objavili šokujúce zábery, na ktorých vidieť dron nízko letiaci nad vodnou hladinou, tesne nasledovaný stíhačkou. Podľa expertov išlo o rakety AIM-9X Sidewinder, ktoré sú navrhnuté na presné zásahy v tesnej blízkosti. Dron bol po zásahu okamžite zničený.
Tento incident bol len súčasťou masívneho útoku, ktorému SAE v posledných dňoch čelia. Ministerstvo obrany oznámilo, že len v nedeľu bolo detegovaných celkovo 117 dronov, pričom drvivú väčšinu (113) sa podarilo úspešne zachytiť a zneškodniť. Okrem dronov obrana zničila aj 16 íránskych rakiet. Informuje o tom portál DailyMail.
Napätie narastá
Saudskoarabské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok odsúdilo „ohavné“ útoky Iránu na svoje územie a ďalšie krajiny Perzského zálivu. Zároveň varovalo Teherán, že ak v nich bude pokračovať, stane sa „najväčším porazeným“ v prebiehajúcom konflikte.
„Súčasné kroky Iránu voči našim krajinám nie sú prejavom rozvahy ani záujmu vyhnúť sa špirále eskalácie, v ktorej by bol Irán najväčším porazeným,“ uviedlo vo vyhlásení ministerstvo.
Pokračujúce iránske útoky budú mať podľa neho veľký vplyv na súčasné a budúce vzťahy štátov v regióne. Rezort diplomacie odmietol sobotňajšie slová iránskeho prezidenta Masúda Pezeškijána, že Irán zastavil svoje útoky na arabské štáty Perzského zálivu.