Záhada okolo nového vodcu Iránu: Pri útokoch mal utrpieť zranenia, skrývajú ho na tajnom mieste!

TEHERÁN - Nový iránsky najvyšší duchovný Modžtaba Chameneí je napriek zraneniam v poriadku a v bezpečí, uviedol dnes podľa agentúry AFP syn iránskeho prezidenta Júsef Pezeškján. Denník The New York Times (NYT) dnes s odvolaním sa na iránske a izraelské zdroje napísal, že Modžtaba Chameneí v prvý deň americko-izraelských úderov na Irán 28. februára utrpel zranenia nôh.
"Počul som správy, že pán Modžtaba Chameneí bol zranený. Spýtal som sa priateľov, ktorí majú kontakty. Povedali mi, že je vďaka bohu v poriadku," uviedol syn iránskeho prezidenta Júsef Pezeškján, ktorý je vládnym poradcom. Otec Modžtaby Chameneího, Alí Chameneí, ako aj žena a syn nového vodcu, boli zabití v prvý deň americko-izraelských úderov na Irán 28. februára.
Modžtaba Chameneí, ktorého ako nástupcu vybralo v nedeľu iránske Zhromaždenie znalcov, nebol od začiatku terajšej vojny videný na verejnosti. O tom, že bol zranený, sa už niekoľko dní špekuluje, keďže iránska televízia ho bez bližších podrobností označila za zraneného vo vojne.
Zranený mal byť v prvý deň úderov
Denník NYT dnes s odvolaním sa na tri iránske zdroje hovoriace pod podmienkou zachovania anonymity uviedol, že Modžtaba Chameneí bol zranený v prvý deň americko-izraelských úderov a utrpel okrem iného zranenia nôh. Podľa zdrojov, ktorým informáciu oznámili vyššie postavení predstavitelia vlády, je nový najvyšší duchovný pri vedomí a nachádza sa na veľmi zabezpečenom tajnom mieste, odkiaľ je obmedzená komunikácia.
Dva izraelské vojenské zdroje NYT oznámili, že Izrael na základe svojich spravodajských informácií tiež dospel k záveru, že Modžtaba Chameneí utrpel 28. februára zranenie nôh. Rozsah jeho zranení však nie je známy. Nový najvyšší duchovný od svojho zvolenia nevydal písomné vyhlásenie ani sa neobjavil na videu, pripomenul NYT. Keď sa minulý piatok objavili správy, že je favoritom na budúceho najvyššieho vodcu Iránu, zhodili izraelské stíhačky bomby, ktoré sú schopné ničiť bunkre, na to, čo zostalo z rezidencie Alího Chameneího v Teheráne, uviedol NYT s odvolaním sa na satelitné snímky. Podľa iránskych činiteľov ale Modžtaba Chameneí na mieste nebol.